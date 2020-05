LE DONNE! Quel qualcosa in più che fa la differenza

Ricapitolando: Carola Rackete non ha mai risposto con insulti agli insulti di Salvini ( l’aveva definita zecca tedesca ). L’ha querelato per diffamazione in maniera tranquilla. Per difendere la sua persona. Non per offendere gli altri

Silvia Romano di fronte agli insulti alle minacce ed alla terribile dichiarazione del deputato leghista reagisce ricordando come il peggio per lei sia passato e pregando chi la sta difendendo di non arrabbiarsi. Come dire che non ne vale la pena

Teresa Bellanova di fronte agli insulti rabbiosi/demagogici di Salvini e c. risponde che non può prendersela con lui dal momento che non conosce la fatica. Come dire come può comprendere chi non ha mai lavorato?

Donne che alla rabbia scomposta rispondono con consapevolezza ed ironia.

La forza tranquilla delle donne. Quel qualcosa in più che fa la differenza

