Mercoledì si discute in Aula la mozione di sfiducia al Ministro Bonafede. Come ha sottolineato Lucia Annibali nel suo intervento in Aula, se Di Matteo avesse fatto certe accuse a uno dei nostri, oggi i Cinque Stelle ne chiederebbero le dimissioni con manifestazioni di piazza. Ma noi siamo diversi. Noi vogliamo ascoltare il Ministro e poi decideremo anche alla luce delle conclusioni del lavoro sui contenuti in corso in questi giorni.

Mi sembra importante, lo dico da garantista quale sono, che chi è in carcere e ha il 41 bis non esca con alibi e motivazioni banali. A me non è piaciuta questa scelta del Dap di scarcerare 376 boss o presunti tali che stavano in carcere col 41 bis. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni che cosa il ministro della Giustizia dovrà fare. Ripeto e ribadisco che sono un garantista, però quando si è trattato di decidere della sorte di Provenzano, e poi di lì a qualche mese di Riina, che stavano male, stavano morendo, io da presidente del Consiglio ho preteso che Provenzano venisse curato come era dovere dello Stato fare. Noi abbiamo il dovere di garantirlo a tutti, anche ai killer e ai criminali, e abbiamo il dovere di garantire la salute per noi siamo lo Stato, ma non lo abbiamo mandato a casa, non lo abbiamo fatto morire a casa, è morto in un carcere, come era doveroso per rispetto delle vittime e delle sentenze. Matteo Renzi

Lo Stato non può abdicare ai compiti che gli affida la costituzione. Garantire la salute dei suoi cittadini, garantire la giusta pena per chi delinque. Quindi cure doverose ma in carcere. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo