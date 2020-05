Perché il mondo che sognavano i populisti è diventato un incubo. E il loro incubo, un mondo fatto di maggiore competenza, di maggiore apertura, di più Europa, di meno decrescita, è diventato un sogno. Messaggio per Salvini e grillini. E per politici capaci di rappresentare questo mondo che sta cambiando

Quelli che egli ha spacciato per mesi come competenti, seri, intellettualmente onesti gli hanno rifilato la sola, mettendolo in ridicolo: Winston Conte a palazzo Chigi, con la sua corte dei miracoli costosa, inefficiente, vanitosa, litigiosa; Sala a Milano, un eccezionale connubio di imperizia e trombonaggine; il megamanager Gori a Bergamo, imbarazzante per imprudenza, inerzia, imbranataggine e faccia tosta; Macron a Parigi, Merkel a Berlino, Ursula a Brussels e gli altri campioni del sovranismo mannaro travestiti da eurononnine per mangiarci meglio. I veri competenti, imprenditori, artigiani, medici, infermieri e qualche politico locale a contatto con la dura realtà, lasciati a sputare sangue ed emarginati, mentre lui continua a ripetere allucinato parole, formule vuote e rese ormai grottesche dall’abuso che ne fa: Europa, competenza, scienza, merito, liberalismo, populismo, solidarietà.

Per farla breve – Rimaniamo, nella declinazione conformistica e culturale e comunicativa, del populismo come negazione della democrazia. È soòo accaduto che uno, minoritario in Parlamento facesse un governo con quello di maggioranza relativa. Poi. quando ebbe la sensazione, Europee e vittorie amministrative, di essere maggioranza elettorale, che desse libere elezioni per diventare maggioranza relativa in Parlamento. Niente di antidemocratico e illegale, solo normale politica. I probi ottimati del sistema, intellettuali e la miriade di interessi collegati, hanno fatto quadrato per impedirle. Il Pd, invocato come antidoto al populismo grillino, s’è ritrovato con la contesa tra le sue diverse anime a dover salvare l’infantile bizzoso, inadatto Bonafede, per non far prevalere il voto di sfiducia nei suoi confronti. Il segretario Zingaretti ha dovuto ricorrere alla carta estrema: “Se cade il governo, non esiste altra strada fuori da elezioni anticipate.” Mes sì, Mes no, è un diversivo

Gli scenari che si stanno prefigurando per i prossimi mesi e per il prossimo autunno, per cui alcuni osservatori paventano gravissimi conflitti sociali tra (cito Caronte) “la metà produttiva e non protetta del paese e l’altra metà protetta dalle pensioni e da stipendi pubblici“, forse renderanno necessario un cambio di passo del Governo. Se ne renderà conto secondo me anche Mattarella e qualcosa si farà. L’attuale maggioranza la vedo troppo debole, come è debole anche l’opposizione, per affrontare le prossime fasi post Covid che saranno pieni di difficoltà e sacrifici inauditi, senza precedenti in tutti i settori. Ci vorrà gente all’altezza di fronteggiare una situazione del genere. Forse sarò impopolare, ma io al momento sono molto a favore della Germania di Angela Merkel e mi fido di Giuseppe Conte, figura rassicurante ed è uno che quello che può fare fa. I così detti grandi leader della Terra li vedo traballanti, confusi, con le idee poco chiare.

Forse ci potrebbe essere qualcuno capace di guidare la crescita economica e sociale dell’Italia: basterebbe finirla con la paura del “bau-bau” RENZI liberal-democratico, il quale è molto più vicino alla social-democrazia del populismo becero e rancoroso, che accomuna DI Maio e Salvini.

Premesso che questo governo (con poche eccezioni cioè quelli di ITALIA VIVA al suo interno) mi fa schifo, anche se meno di quello precedente con Salvini/Savoini, la storiella di Draghi a mio avviso è il solito tentativo di scaricabarile. Farebbe comodo a tutti, M5S, PD, Lega, così poi si dà a lui la colpa di tutto, e il resto dei fascistoidi, comunistoidi e incompetenti vari degli ultimi due governi, ripartono belli lindi dal via. Già quello era il piano pre-COVID di compare Salvini: facciamo cadere il governo piuttosto che occuparci di risolvere i problemi causati dalle nostre stupidissime riforme come quota 100 e (grazie agli incompetenti del M5S) reddito di pigrizia. Ho letto che Draghi di farsi chiamare dentro non ne ha nessuna intenzione, spero sia così. San Draghi tra l’altro secondo è da metter al Quirinale, così magari evitiamo di ritrovarci come l’Ungheria di Orban una volta che Salvini ottiene i pieni poteri. Auguri.

