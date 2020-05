PROSSIMA ONDATA COVID-20/21

La prossima ondata di infezione virale ci sta venendo incontro. Finora sono state infettate solo poche persone ma il virus sembra essere mutato e si diffonde da paesi diversi – più veloce di Ebola.

Il virus che minaccia il sistema è stato denominato INFLUENZA DEL RISVEGLIO. Porta ad un’improvvisa chiarezza mentale e consapevolezza del qui e ora.

Inizia in modo piuttosto innocuo con l’ingestione di cibo integrale organico e curcuma, seguiti da una forte avversione ai mass media. I sintomi si sviluppano quindi in consapevolezza unificata, compassionevole ed in una profonda connessione con la propria anima ed il proprio spirito – risultanti in una finora sconosciuta libertà dalla paura. Lo stadio finale è amore incondizionato e gratitudine verso la creazione.

I mezzi tradizionali di trattamento di questa malattia, come scie chimiche, vaccinazioni di massa, minacce di crollo dei mercati o guerre sembrano essere completamente inefficaci. L’elite del potere oscuro non sa che fare! L’organizzazione mondiale della sanità ha dato a questo virus una nuova categoria di allarme perché potrebbe cambiare la vita sulla terra fondamentalmente per il meglio.

L’OMS ha persino mandato un messaggio a 7 miliardi di terrestri: “ state al sicuro, state nella vostra matrix”, ma anche questo non ha sortito alcun effetto. Gli esperti chiamano questo virus il VIRUS VERITA’ ed esso è altamente contagioso. Per evitare di farti contagiare devi evitare radicalmente ogni contatto con esseri umani dal pensiero indipendente e dall’azione responsabile!

C’è persino il sospetto che questo virus possa essere trasmesso telepaticamente. Le ricerche più recenti hanno infine rivelato il percorso completo di trasmissione: questa malattia spesso inizia leggendo questo messaggio decodificato – con un periodo di incubazione di pochi millisecondi.

Un caloroso benvenuto alla libertà! Il nostro numero cresce giorno per giorno!

