Siete contenti? Io sono #indignato”

É dai tempi del governo Prodi e forse anche prima che per Alitalia sono stati buttati un mare di soldi. Uno schifo assoluto. Stapperemo lo champagne quando questo pozzo senza fondo fallirà. L’unico timore è di dover aspettare il fallimento dello Stato.

Nella conferenza stampa sul #DecretoRilancio Conte e i suoi ministri si sono dimenticati di darne notizia (forse per pudore), ma anche stavolta non ci hanno fatto mancare l’ennesimo vergognoso sperpero di denaro #pubblico (cioè soldi nostri) per una compagnia di fatto già #fallita. Stavolta sono addirittura 3 i miliardi stanziati per #Alitalia. Praticamente più di 270.000 mila euro per ciascuno dei suoi 11.000 dipendenti.

Ma non finisce qui. L’articolo 206 del decreto definisce la #nazionalizzazione di Alitalia, che potrà avere l’esclusiva quinquennale per i “servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale” (#monopolio nei collegamenti con la Sardegna e la Sicilia). L’Alitalia potrà anche avvalersi del #patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cioè gli pagheremo pure gli avvocati. L’articolo 207 stabilisce inoltre che tutti i vettori che impiegano personale in Italia dovranno applicare di fatto gli stessi #contratti collettivi di Alitalia, pena il ritiro di concessioni e autorizzazioni.

In pratica lo Stato imprenditore si fa le regole su misura per colpire la #concorrenza e strappare nuove quote di mercato per il suo nuovo giocattolino nazionalizzato (che oggi copre appena l’8,1% del traffico da e per l’Italia). Ma gli unici veri effetti saranno quelli di accollare i maggiori costi ai #consumatori, che saranno costretti a pagare tariffe ben più salate di oggi, di diminuire i #voli colpendo anche il #turismo, di aumentare i #licenziamenti nel settore. Oltre a diventare di fatto uno #sperpero perpetuo per le tasche dei contribuenti. Hanno fatto un po’ di conti: “Baco + prestiti ponte + nazionalizzazione + capitalizzazione = #8miliardi di euro in 3 anni. Siete contenti? Io sono #indignato”.

