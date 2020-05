USCIRE DALL’ASTRATTO. La riconversione ecologica dell’economia non si fa nel tinello di casa. Sarà sgradevole dirlo per chi non disdegna, mi ci metto anche io, le conversazioni casalinghe sui destini del mondo, ma è così.

Se vogliamo far uscire l’economia mondiale dall’era del carbonio non basta modificare i comportamenti individuali, anche se fosse, di un paio di miliardi di terrestri, cambiarne usi e costumi per modificarne la domanda e dotarli di una rete produttiva dimensionata, anche se fosse, alle loro esigenze. Basta ragionare un po’ e, magari, avere letto solo uno dei libri di Rifkin per capire che quella riconversione deve riguardare, progressivamente, ma senza arresto, circa 8 miliardi di persone, che nell’arco di tempo per completare l’opera, saranno diventati oltre 10 miliardi. Altrimenti continueremo ad avere un mondo ancora più diviso in due.

Allora bisogna capire una cosa semplice: per fare questa “operazione” serve mettere in moto una dinamica politica mondiale sostenuta da migliaia e migliaia e migliaia di miliardi. Di dollari o euro fate voi.

Per dirla spiccia, facendo finta che non esistano la finanza speculativa, il traffico di stupefacenti, armi ed esseri umani, le mafie insinuate nell’economia reale e, a copertura, in punti marci dello Stato, facendo finta che tutto questo sia stato cancellato, occorre convogliare le risorse pubbliche e soprattutto private verso giganteschi investimenti “green” che modifichino, anche dal punto di vista sociale, la produzione e i consumi.

Questo non si fa con uno o più decreti mondiali, ammesso che fossero possibili, e non si può fare, soprattutto, al di sopra o al di fuori del rispetto dei diritti umani e della democrazia. Il costo della sopravvivenza fisica non deve essere contrapposto a quello della libertà e della democrazia.

Quindi, all’osso, delle due l’una. O si pensa alla rivoluzione mondiale, con tanto di “guardie verdi” armate fino ai denti (da chi? e comandate da chi?) che presidiano fabbriche, banche, istituzioni politiche messe a difesa della rivoluzione e di un nuovo potere, pervasivo a “fin di bene”. Oppure ci si muove alla ricerca di un altrettanto gigantesco compromesso, a livello globale, tra le forze democratiche disponibili e in grado di convogliare gli investimenti necessari secondo una Visione eticamente orientata.

Due utopie? La prima credo impossibile, la seconda forse possibile. Non prendo in considerazione l’edificazione dell’economia green in un solo Paese, visto il fallimento del socialismo che si pensava fosse possibile realizzare in un Paese solo.

La riconversione ecologica dell’economia, tralasciando solo per brevità le sue condizioni di contesto (tantissima roba) è innanzitutto questione di investimenti giganteschi, mai visti prima. O sai dove prenderli e in che modo, secondo quale processualità e in che tempi spenderli, oppure resta solo una chiacchiera da tinello.

D’ora in avanti chi vuole discutere credibilmente di questo deve fare una premessa: dove troviamo i soldi e in che modo rispondiamo al resto delle domande? Queste risposte fanno la differenza.

