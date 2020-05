“Bisogna comunicare le cose che si fanno, non quelle che si pensano. Noi ci siamo ricavati nella maggioranza un ruolo scomodo. quello di non appagarci di conferenze stampa. In questi due mesi sono stati messi in quarantena i diritti di 60 milioni di italiani a cui è stato impedito giustamente di andare in giro. Si è imposta la chiusura delle attività economiche e non si è riusciti a mettere in quarantena la burocrazia. Questo è inaccettabile. Nell’emergenza si mette in quarantena la burocrazia e si semplificano le procedure.”

Bisogna fare qualcosa di concreto, abbiamo sentito belle parole, cifre da capogiro e promesse meravigliose, ma il ritardo che si è accumulato nel prendere delle decisioni, è diventato fatale, quando noi di Italia Viva, chiedevamo di prepararci, per cominciare ad avere una strategia sulla ripartenza, tutti ci avete definiti dei pazzi incoscienti, noi dicevamo che se non si pensava alla ripartenza di tutte l’attività produttive e approntare un piano preciso per la ripartenza, magari restiamo dentro e non moriamo di corona virus ma rischiamo di morire di miseria, secondo voi tutti questi morti di questi giorno a chi sono da imputare?, sicuramente a chi magiare e stato dentro ma non è più riuscito a far fronte al suo fabbisogno di tutti i giorni, e presi dal sconforto del panico della vergogna di essere definito un cattivo pagatore, oppure di perdere la propria azienda, quella che le consentiva al fabbisogno della propria famiglia, e preso dal panico si suicida, riflettente tutti coloro che rallentano le decisioni, i burocrati e chi dice a parole di volere togliere la burocrazia, però per mille motivi non lo fanno mai, io per la mia piccolissima parte di Italiano mi vergogno e mi scuso, con le persone che hanno pensato si non farcela e si sono tolti la vita, per i familiari che rimangono con i problemi di prima e la perdita di un loro caro.

