Complimenti a Bonaccini, sempre serio e chiaro , penso che abbia ragione lui per un po’ e in questo momento lasciamo le ideologie e la propaganda che servono solo per un comizio elettorale e che non curano le persone. Lui ha detto cosa farebbe a cosa servirebbero i 2/2,5 miliardi di euro che gli toccherebbero , se l’Italia decidesse sul Mes , ecco allora chiedo ai salviniani e meloniani e alla parte dei 5stelle contrari . Cosa pensate che succederebbe se ancora la cura o il vaccino non si trova e il vaccino ritornasse come prima? Non è forse anche garantire la ripresa economica? Investire e garantire la salute? O a voi non importa niente degli italiani e contano solo i voti? Ecco perché credo che Bonaccini abbia ragione e faccia bene , come sta facendo bene Zaia dall’altra parte. Si spero che il futuro politico per il nostro bene sia tra loro tra Zaia e Bonaccini. Io lo spero

