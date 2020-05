Dalla lettura dei giornali stamattina, si evince che l’accelerazione sul timing delle riaperture deriva da un’unica cosa: la consapevolezza di essere a un passo dal tracollo economico e quindi sociale. Il Comitato tecnico scientifico, appoggiato come sempre dal Ministro Speranza, avrebbe voluto maggiori restrizioni, esattamente come il 4 maggio e come tutte le volte precedenti. Stavolta però Conte ha scelto, come ha detto, di “assumersi il rischio”. Bene, benissimo. E tuttavia quel rischio bisognava assumerselo almeno un mese fa, quando era già chiarissimo – come oggi viene detto – che non possiamo aspettare il vaccino. Il 4 maggio si poteva già procedere a riaperture differenziate per regione. Dietro a questo ritardo ci sono decine e decine di miliardi di pil andati in fumo.

Siamo arrivati alla riapertura senza avere un sistema di contenimento (le famose tre T – Test, tracciamento, trattamento) sufficientemente solido e uniforme nel Paese. A domanda specifica, Conte ha glissato. Ora, io resto convinto (o quantomeno autoconvinto per disperazione) che il virus sia effettivamente indebolito, almeno nella sua velocità di propagazione, dalla stagionalità e dal clima. Sono convinta peraltro che le modalità di contagio siano meno “semplici” di come sembrava, e quindi che un uso responsabile di mascherina, distanziamento minimo (basta non abbracciare e sbaciucchiare per salutare chi si incontra e mantenere dagli altri nei luoghi pubblici una distanza che di mio vorrei fosse tenuta a prescindere dal virus), igiene della mani possano davvero fare la differenza. Quindi resto ottimisto.

Sono meno ottimista, invece, sul piano politico. Perché vedere persone con cui si è pure avuto una militanza recente comune continuare a negare l’evidenza, e cioè che la linea di Italia Viva era quella giusta fin dall’inizio, che bisognava iniziare alla fine di marzo a programmare la ripartenza visto che non sarebbe mai arrivato un momento in cui si sarebbe potuto riaprire in totale sicurezza, e bene abbiamo fatto a “rompere le scatole” per impedire che il governo proseguisse sulla scellerata via di decrescita e assistenzialismo del M5S, arrivando a rispondere che il problema è che Renzi è antipatico, mi fa sottoscrivere la conclusione di Marattin alla sua spiegazione sul caso FCA, scatenato nientemeno dal vice segretario del Pd (v. post precedente): uno spettro potentissimo si aggira per l’Italia e, grazie soprattutto al lavoro di medici e infermieri, al momento non è più il Covid-19. Rischia di essere però altrettanto pericoloso. Lui lo chiama populismo. Io lo tradurrei in scemitudine.

