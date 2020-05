Ho capito perché Italia Viva è scesa nei sondaggi.

Ci sono iscritti che lasciano Italia Viva perché secondo loro Renzi rischia di far cadere il governo..

Ci sono iscritti che lasciano Italia Viva perché Renzi non fa cadere il governo.

Ci sono iscritti che lasciano Italia Viva perché Renzi ha detto qualcosa che secondo loro NON avrebbe dovuto dire.

Ci sono iscritti che lasciano Italia Viva perché Renzi NON ha detto qualcosa che invece secondo loro avrebbe dovuto dire.

Ci sono iscritti che lasciano Italia Viva perché secondo loro quello che ha detto Renzi è giusto però avrebbe dovuto dirlo in altro modo o in altro luogo.

Che strana umanità c’è in giro, un’umanità di sicuro interesse per gli studiosi di psicologia. Ma tutti da noi dovevano capitare?

Ma questi hanno capito che si aderisce ad un partito perché se ne condividono gli ideali, i valori, la visione politica e non perché il partito faccia quello che noi, nelle varie occasioni, riteniamo giusto che faccia?

Come disse qualcuno, non ricordo a chi e in quale occasione, se vogliono decidere loro la tattica politica quotidiana, si facciano il loro partito, si facciano eleggere e quindi potranno fare ciò che vogliono.

Magari poi si accorgeranno che la politica, oltre ad essere una cosa seria, è anche una cosa complessa che va fatta con giudizio e in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

GENTE! POI NON PIANGETE SE FATE LA FINE DEL BERSANI.

