Si all’accesso alle misure compensative e di sostengo al credito per FCA. Garantisce migliaia di posti di lavoro nel nostro Paese, sia diretti che indiretti. Dobbiamo incentivare le imprese a stare in Italia, trovarne altre che arrivino, non prenderle a calci. Ettore Rosato

Le imprese vanno dove trovano le condizioni ideali di sviluppo. E nel caso di Fca lo fanno nel pieno rispetto delle regole. Se l’Italia anziché fare populismo e chiacchiere avesse fatto vere riforme strutturali oggi le Imprese sarebbero qui. L’economia è fatta di numeri e regole. I populismi e i finti romanticismi sono questioni da bassi profili che caratterizzano la quotidianità italica.

Il fatto, però, che l’Olanda faccia pagare alle imprese una tassazione inferiore perché ha una gestione migliore della propria finanza pubblica, è una verità parziale e a mio avviso la concorrenza fiscale tra paesi UE andrebbe scoraggiata. Peraltro questo tipo di concorrenza è praticata dai paesi più piccoli che non hanno l’esclusiva della buona gestione, come dimostra la Germania che non pratica questo tipo di concorrenza.

