Noi siamo la generazione che ha vissuto il Covid-19. Noi siamo la generazione che ha vissuto una delle grandi prove a cui la storia ci ha chiamato a rispondere. Noi, dunque, dobbiamo essere la speranza, siamo la generazione chiamata a costruire un futuro che non ci fa tornare indietro, dove le azioni sui cambiamenti climatici, per correggere le ineguaglianze e le storture del sistema economico e sociale.

ORA “Siamo da due mesi tutti chiusi in casa, se si mette in quarantena la burocrazia per un mese, male non fa. Spendiamo i 100 miliardi che ci sono, sennò quei soldi li dobbiamo spendere in cassa integrazione e la cassa integrazione prima o poi finisce, e la gente viene licenziata, e si va a sbattere la testa contro il muro. Se partono invece i cantieri, lavora un pezzo importante dell’economia italiana, in attesa che riparta il turismo che per noi è vita” Che cosa spinge la parte maggioritaria del governo (M5S, PD, Leu e Conte) a rimanere sorda davanti a questo importante suggerimento? C’è qualche cosa che lo rende particolarmente difficile? O non si vuole dare spazio al ruolo di Renzi?

