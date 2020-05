Dice a Repubblica il premier Conte che userà il Mes solo se lo farà anche la Francia. Ma Parigi si finanzia già a tassi inferiori del Mes: ci perderebbe 1 miliardo, mentre l’Italia risparmierebbe 5/6 mld. Il motivo per cui la Francia non usa il Mes è quello per cui dovremmo farlo noi.

Mes si, punto! I Cinque stelle fanno un po’ di ammuina come si dice in Sud Italia ma è tutta una pantomima, una guerra di posizione, ma il Mes verrà utilizzato e sono 37 miliardi che servono. Dio mio se servono al nostro Paese Ti immagini se c’è qualcuno che dice:’No, non li prendo’. Se l’Italia non li prende chiamano il 118. Ci sono 37 miliardi con un prestito agevolato e bisogna dire no per cosa, per ideologia? Se voi avete un mutuo e vi viene proposto di fare un mutuo ad un prezzo più conveniente e che costa meno della metà, dite di sì o dite di no? Se dite di no vuol dire che o che siete pieni di soldi e non ne avete bisogno, e questo non è il caso dell’Italia, o che il furore ideologico vi accieca Matteo Renzi

ESATTAMENTE non una parola di più o in meno. Questi e non saprei come chiamarli (anzi sì ma non lo dico per educazione) insieme alla destra stanno giocando sulla PELLE DEGLI ITALIANI

Ho l l’impressione quasi certezza che non sappiano minimamente di cosa stiano parlando e sarebbe già grave …ma potrebbero anche per meri motivi elettorali giocare sulla pelle degli ITALIANI e questo sarebbe ancora più grave.

Per questi nostri governanti dovremmo ripristinare la garrotta e usarla contro chi ha ridotto questo paese ad una pattumiera.

