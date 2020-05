VI PREGO!!!!

Da oggi Lunedì, quando vedrete qualcosa che non andrà in un bar, ristorante, negozio, parrucchiere, estetista (assenza di mascherine e guanti, distanza di sicurezza non rispettata, gel non esposto ecc… ecc…), non iniziate a fare fotografie per poi indignarvi sui social, o peggio ancora, lamentarvi con le forze dell’ordine.

Nessuno è perfetto e loro ancora oggi, con difficoltà, riescono a trovare ciò che gli serve per lavorare.

Piuttosto ditelo ai gestori, ancora alle prese con “ipotesi” di linee guida che cambiano peggio dell’umore di un bipolare!

Lo apprezzeranno sicuramente.

Escono da un periodaccio e l’unica cosa che vogliono è rimettersi a lavorare.

Aiutiamoli! Aiutiamoci fra noi tutti!

Detto ciò, un grande in bocca al lupo a tutti i miei amici che da lunedì torneranno a fare ciò che amano e che ha reso grande questo fantastico paese!!!

Io aspetto solo di poter tornare a farlo e spererò anche io di ricevere un trattamento degno almeno dai miei concittadini.

Buon lavoro! W il lavoro! W l’Italia, sempre!

