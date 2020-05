“E’ meglio rischiare di perdere ciò che abbiamo, o meglio cercare ulteriori investimenti esteri che portino lavoro, occupazione, redditi e ricchezza in Italia?”

Non pretendo di avere, nulla da insegnare, a nessuno! Da un politico professionale, che ha rivestito il ruolo di ministro in più governi, posso umilmente solo apprendere; processo che pone al discente, la necessità non solo di ascoltare con attenzione, ma anche, quando (per suo limite) ha difficoltà a comprendere l’insegnamento del proprio pedagogo, porre domande per capire il concetto, che è il prodotto di un metodo logico e quindi conseguenza necessaria di un ragionamento, per renderlo apprendimento reale e non solo atto di fede, nell’indiscussa maggiore capacita del magister perché una nozione la si apprende comprendendola, non solo registrandola nella propria memoria.

Ho sentito da parte di molti riferimenti a presunti “paradisi fiscali” e ciò mi lascia interdetto: me li immagino: in isolette caraibiche, in “repubbliche delle banane” o in piccoli principati dalle grandi banche che garantiscono massima riservatezza.

E qui smetto di capire il “casus belli”: è quello di un’azienda italiana, anzi per più di un secolo l’Azienda Italiana per antonomasia che per adattarsi alla sempre crescente competizione globale, ha dovuto fondersi con suoi concorrenti, per avere la necessaria capacità: economica, tecnologica, produttiva per reggere la competizione globale nel settore dell’auto e dei veicoli commerciali di ogni dimensione e portata.

Questa azienda con tale scelta ha conservato stabilimenti e occupazione in Italia, fondendosi con aziende USA diventando FCA e più recentemente francesi: Psa (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall Motors) con alcune partnership con aziende giapponesi.

Ora questa Azienda Internazionale vede al suo timone John Elkann e Robert Peugeot, nobili rampolli dell’auto, cosa che da comuni garanzie a Italia, Francia e E.U.

Quindi sede legale è normale che né in Italia né in Francia è, come dire, una scelta diplomatica, essendo uno scambio di pacchetti azionari e non una parte contraente che compra l’altra.

Rispetto alla sede fiscale (in cui pagare le tasse sui profitti aziendali) se non mi sbaglio è in Olanda che mi dicono essere in Europa e non nei Caraibi per cui nessun “paradiso fiscale” il che insinua nel mio esile cervello che sia l’Italia “l’inferno fiscale”.

Il nostro debito pesa sul bilancio dello Stato per via degli interessi sul prestito per avere la liquidità necessaria e per via di un sistema fiscale che spreme chi paga non riuscendo a individuare e reprimere la maggioranza dell’evasione.

In Europa vi sono diversi atteggiamenti nazionali per favorire investimenti esteri, che portano lavoro e gettito fiscale indotto al punto tale che la Repubblica d’Irlanda è stata sanzionata per una defiscalizzazione selvaggia verso gl’investitori stranieri noi rischiamo di esserne l’antitesi, scoraggiando gli investimenti per l’esoso prelievo fiscale sulle aziende.

Ma l’FCA con i suoi stabilimenti in Italia produce ricchezza indotta, tra l’altro portando dagli USA crescenti modelli Jeep da produrre in Italia.

Faccio ammenda per la mia ignoranza ma non vedo lo scandalo, caro mio Mentore, anzi vedo il rischio contrario, negando finanziamenti ad aziende italiane con sedi fiscali all’estero, vedo il rischio che nell’attuale crisi recessiva, altri offrano a chi li neghiamo sostegni finanziari e fiscali molto maggiori di quelli che neghiamo loro carpendo quegli investimenti.

Lo so è banale, alla “Catalano”:

“E’ meglio rischiare di perdere ciò che abbiamo, o meglio cercare ulteriori investimenti esteri che portino lavoro, occupazione, redditi e ricchezza in Italia?”

