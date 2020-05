Eee CARLETTO, CARLETTO…..DOVE TI METTO DOVE TI METTO NON SI SA! ALLA CONVENIENZA UN PO DI QUA UN PO DI LA.

Carlo Calenda si iscrive al club dei populisti (di centro?) sul caso Fiat.

Per stare sui media è uno di quelli che, prima ancora di un certo Orlando che, mi dicono, sia il vicesegretario del Pd, è partito sparato contro il prestito chiesto da Fca (alle banche), chiedendo di riportare la sede in Italia.

E dimenticandosi che, dal 2014 (o 2015 non ricordo bene), cioè da quando lui era ministro dello sviluppo economico, Fiat Italy Spa, ovvero l’azienda che ha in pancia tutte le attività del gruppo in Italia, ha sede legale e fiscale a Torino e quindi paga le tasse in Italia.

Adesso per giustificare la propria uscita populista dice che Fca

Italy non avrebbe bisogno di quei soldi in prestito dalle banche, perché potrebbe essere utilizzato il maxidividendo realizzato nell’anno 2019 e che non è stato suddiviso tra i soci invece, presumibilmente, di essere utilizzato nel piano di fusione col gruppo Psa (Peugeot, Citroen, etc.).

Punto primo, quel maxidividendo è nella pancia di Fiat Group Spa la holding finanziaria del gruppo con sede fiscale in Olanda e legale in Uk a cui fanno capo tutte le altre società della galassia Fca sparse per il mondo, per capirci quindi anche la parte americana e non solo.

Perché mai americani e asiatici ed europei non italy, dovrebbero dare il via ad una operazione che riguarda un solo paese e una sola controllata del gruppo, come se la pandemia avesse riguardato l’Italia e non il mondo?

In secondo luogo il fatto che Fiat Group Spa per realizzare ed accelerare il processo di fusione con Psa pensi di utilizzare il maxidividendo va a merito del management internazionale del gruppo, di Elkann e Manley, significa in pratica che vengono anteposti gli interessi industriali e strategici a quelli finanziari.

Che è poi la novità introdotta in Fiat dall’avvento di Marchionne.

Carletto, Carletto, eppure hai passato una vita in Ferrari. E ora ti scappa la pipi papa? proppio come i bambini dello zecchino doro!

Eee CARLETTO, CARLETTO…..DOVE TI METTO DOVE TI METTO NON SI SA! ALLA CONVENIENZA UN PO DI QUA UN PO DI LA. ultima modifica: da

