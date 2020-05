Italia Viva, Renzi e Faraone in Senato mercoledì per sfiducia a Bonafede

Il leader del partito ed il presidente dei senatori hanno convocato un’assemblea per fare il punto sul voto alle mozioni di sfiducia nei confronti del Guardasigilli.

Fonti interne a Italia Viva rivelano che il leader del partito, Matteo Renzi, e il presidente dei senatori, Davide Faraone, hanno convocato un’assemblea di gruppo al Senato mercoledì mattina per fare il punto sul voto delle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Coerenza memoria e schiena dritta queste dovrebbero essere le basi per la valutazione del caso….e poi…la politica…Buon lavoro.

Nessuno sa gestire un gruppo politico meglio dei componenti di IV, grande squadra e grande leader.. È chiaro che come funzionavano le strategie politiche nel governo, con gruppi di pensiero diversi, non è di comprensione dei molti.. Anzi di pochissimi, visto i commenti senza senso.. Uno può accettare le decisioni o meno, ma tutto è discusso per il miglior risultato possibile.. E verrà il momento di fare i conti con i cialtroni, adesso pressing su ripartenza e futuro .I valori fanno parte dei destini di un Paese.

Sfiducia si, o no, purtroppo bisogna guardarsi da quella parte(sempre poca ma condizionate) del PD tecnocratica, burocratica, staliniana post-comunista arroccata a difendere il potere, il proprio orticello facendo nomine e, demagogia con la solita politica alla Robin Hood. Bisogna guardare avanti e, a tutte quelle forze moderate e progressiste nonché cristiano-socialiste. senza indugio e con coraggio senza paura di poter sbagliare. Queste ultime forze si rendano conto che la rottamazione andava fatta,.

