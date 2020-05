LA FINE È NOTA! SI! Scomparsi gli alfieri della sinistra liberal-democratica.

Due righe, ma solo due righe, per informare gli appassionati del genere che l’idea di una sinistra liberal-democratica è definitivamente morta. Il Pd si è ormai convertito al populismo di marca grillina, probabilmente convinto che questa è la cosa che oggi va forte. Il suo vicesegretario, tale Orlando (i cui meriti verso la patria sono ignoti), è arrivato a dire che se la Fiat vuole un prestito (non da lui, ma dalle banche) deve prima riportare la sede in Italia (dove è già). Ma nessuno, nel Pd, lo manda a quel paese. Va bene così.

Rimaneva Matteo Renzi, che su una sinistra liberal-democratica ha fondato la sua ascesa in politica fino alla presidenza del Consiglio, salvo poi perderci un referendum e, probabilmente, anche la carriera. In ogni caso, oggi, prudentemente batte altre strade. E rinascere sempre come liberal-democratica.

Insomma, la sinistra italiana rimane quello che è sempre stata: ottocentesca, bolsa, fondamentalmente inutile.

Incapace di accettare le regole dell’economia moderna. Proletaria nel senso peggiore della parola, cioè populista.

PERCHE DICO CIO VI CHIDETE ! E DA UN PO CHE LO SOSTENGO MA! Dopo la sparata sull’ingresso dello Stato nei board delle imprese aiutate a uscire dalla crisi per il coronavirus, il vicepresidente del PD Andrea #Orlando ci riprova: intima alla #Fiat di riportare la sede legale in Italia come condizione per accedere alle misure previste dal “Decreto Liquidità”.

Certo, potrebbe anche stridere che la holding della “multinazionale italiana” dell’automobile abbia sede legale ad Amsterdam, ma va ricordato che tutta l’attività italiana della Fiat è soggetta a tassazione nel nostro Paese, tramite #FCA_Italia Spa. Sono italiani i 16 stabilimenti produttivi e i 26 poli di ricerca e sviluppo di FCA Italia, come sono italiani i suoi 55.000 lavoratori, che con l’indotto salgono a cifre ancora più considerevoli, tra i 140.000 e 250.000, senza contare gli ulteriori 120.000 delle concessionarie. Paragonare la situazione della Fiat a quella dei colossi del web è totalmente fuori luogo, sono due cose completamente diverse.

Poi, ci chiediamo a quale titolo Orlando faccia questa richiesta, visto che il suo partito è azionista di riferimento del #governo che ha stabilito gli aiuti: bastava indicarlo nelle condizioni di accesso. Che senso ha sollevare la questione ora? Voleva forse entrare nelle grazie dell’alleato grillino, visto il forte appeal #populista? Ormai il vicepresidente del PD sembra tra i papabili a vincere il premio “grillino dell’anno”, i vari Boccia e Provenzano sono avvisati.

