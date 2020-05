ORLANDO! Quelli come lui a Roma li chiamiamo “sòla”, termine dialettale che sta per suola (delle scarpe), cioè il punto più basso, quello sotto i piedi.

Quelli come lui a Roma li chiamiamo “sòla”, termine dialettale che sta per suola (delle scarpe), cioè il punto più basso, quello sotto i piedi.

L’ultima sòla del vice segretario del PD riguarda l’FCA, che non avrebbe diritto al finanziamento pubblico previsto dal decreto “Liquidità” perché, ha detto con fiero cipiglio, “FCA ha chiesto (ingenti) finanziamenti allo stato italiano nonostante abbia la sede in un paradiso fiscale!”. Una enorme balla, ma musica per le orecchie degli sprovveduti, quelli che danno sempre mostra di saperla più lunga. Da un ex ministro della Repubblica ed autorevole parlamentare, nonché dirigente di un partito di governo, ci si aspetterebbe di più che fare la brutta copia del Truce trombone lumbard.

A beneficio del pubblico plaudente dello sbalestrato populismo “di sinistra” si precisa quanto segue:

1 FCA non ha chiesto soldi pubblici, ma un prestito a Intesa San Paolo (6,3 mld di euro) da restituire in 3 anni con garanzia al 70% da parte dello Stato, come previsto dal beneamato PdC, per le imprese della sua dimensione. Questa garanzia non ha costi pubblici perché inserita tra quelle, così dette, “non standardizzate” (a norma del Regolamento contabile europeo SEC 2010), cioè non impattanti sul deficit di finanza pubblica. Se non vi va di studiare fidatevi, è così.

2 La richiesta alla banca (da privato a privato) è stata fatta da “FCA Italia”, società che ha sede in Italia e paga le tasse in Italia (miliardi). Altrimenti non avrebbe potuto richiedere la garanzia come specificato chiaramente all’Art. 1 del decreto “Liquidità”.

3 “FCA Italia” non è una scatola vuota, ma produce in Italia con 55mila lavoratori in 16 stabilimenti e 26 poli di Ricerca e Sviluppo, dando lavoro a un indotto di 300mila altri lavoratori. Infatti il prestito è motivato dalla volontà di dare regolarità e tempestività di pagamento alla filiera dei fornitori italiani, oltre 10mila piccole e medie imprese, per sostenerle in questo difficile momento. Non è proprio cosa da poco o sulla quale obbiettare scioccamente in preda a pregiudizi 800eschi.

4 All’estero ha sede l’Azienda-madre FCA, un’azienda globale, dopo avere inglobato Chrysler, con sede legale ad Amsterdam e domicilio fiscale a Londra, quotata alle borse di New York e Milano. Ma le tasse della produzione italiana le paga FCA Italia, qui da noi. Comunque né l’Olanda, né il Regno Unito fanno parte delle liste, nera o grigia, dei “paradisi fiscali” elencati dall’OCSE, liste che comprendono 34 stati. I regimi fiscali di Olanda e UK sono più convenienti di quello italiano perché quei governi evidentemente sanno gestire meglio di quelli italiani la loro finanza pubblica. Ma non è solo questione di tasse. In quei paesi le norme del diritto societario sono più semplici e il sistema giudiziario è più efficiente e veloce. Per questo abbiamo difficoltà ad attirare investimenti produttivi in Italia. E’ un nostro problema, non loro. Un politico serio ne prende atto e cerca di cambiare. Non spara stupidaggini.

Quindi Orlando, oltre che avere detto un cumulo di fandonie, avrebbe fatto bene a rispettare chi lavora, soprattutto oggi, e a non offendere altri Paesi affibbiando loro, immeritatamente, il titolo di “paradisi fiscali”. Questo al netto dei disaccordi su altre questioni che possiamo avere con Olanda e UK. Ma proprio per questo perché svilirci con una polemica ignorante, sbagliata e pure diseducativa? Quando si dice la grillizzazione del PD. Meglio essere liberi di pensare e di esprimersi.

ORLANDO! Quelli come lui a Roma li chiamiamo “sòla”, termine dialettale che sta per suola (delle scarpe), cioè il punto più basso, quello sotto i piedi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo