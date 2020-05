“Più Stato dove serve e meno stato dove si può”, scriveva alcuni giorni fa su Il Foglio il direttore Claudio Cerasa, citando un articolo dell’ex primo ministro canadese, il conservatore Stephen Harper, pubblicato sul Wall Street Journal.

Harper, in sostanza, propone uno Stato che non faccia l’imprenditore, ma che aiuti le imprese a “fare”. Perché, nella fase di creazione della ricchezza – senza la quale non c’è né crescita, né occupazione – solo i governi che scommetteranno sulla libertà di impresa e sulla responsabilità fiscale riusciranno a traghettare la società fuori dalla crisi. Attraverso quattro azioni, dice Harper: defiscalizzare (n.d.r. in Italia l’uso del Mes potrebbe consentire un abbattimento degli oneri fiscali destinati – anche nelle buste paga dei lavoratori – al SSN); deburocratizzare, prevedendo sanzioni più pesanti per chi imbroglia; derogare alle norme che impediscono la ralizzazione di infrastrutture e il riassetto territoriale (n.d.r.: come fatto per il ponte di Genova); decentrare la contrattazione che, al livello aziendale, ha gestito bene la fase dell’emergenza.

Questo non basta per dire che si stia aggirando nel mondo lo spettro di un capitalismo riflessivo e socialmente responsabile, ma è certo che la voce di Harper si unisce ad altre che dal mondo conservatore propongono sempre più spesso riflessioni critiche sui termini strutturali di un ordine economico mondiale che, fino alla pandemia, appariva monolitico e indiscutibile.

Nel caso di Harper la riflessione arriva al cuore politico del rapporto tra Stato e Mercato che la pandemia, riconosce l’autore, ha radicalmente cambiato negli equilibri conosciuti negli ultimi settanta anni.

Dunque lo Stato c’è e ha un ruolo, anche nella competizione globale e nell’era dell’economia condizionata dalla finanza.

La prima riflessione che faccio, confermando la mia appartenenza al campo progressista (da canadese avrei votato e rivoterei per Troudeau), è la costatazione che, purtroppo ancora una volta, i conservatori “illuminati” dimostrano di avere più capacità di analisi del mondo contemporaneo, se volete più capacità introspettiva, dei progressisti. Per questo, non per un destino cinico e baro, alle svolte della storia essi si trovano spesso più pronti a rispondere in modo che appare più credibile alla maggioranza della società. Indipendentemente dalla qualità sociale e dall’effettiva capacità risolutiva delle loro proposte.

Da parte dei massimalisti mi si risponde: “è ovvio, sono loro – i capitalisti – che devono fare autocritica per aver gestito il mondo fino ad ora, cacciandolo in ogni sorta di guaio.” Ma questa è solo una verità parziale che, non solo non tiene conto di errori capitali fatti dal massimalismo, soprattutto in danno dello stesso progressismo (dalla lotta fratricida contro i “socialtraditori”, che indebolì il fronte anti nazifascista, fino allo scontro frontale contro pressoché tutte le esperienze di governo riformista nel mondo, sempre risolto ad esclusivo vantaggio della revanche di destra, al punto di arrivare a definire i leader progressisti peggiori di quelli di destra, perché infami traditori) , ma soprattutto, quel che più importa, condanna all’immobilismo o a un falso movimento una parte pure importante di energie sociali così dissipate.

Mentre tutto si muove, o ha bisogno di muoversi, restare ognuno fermo “sul suo”, prigionieri della propria, presunta ragione granitica, aspettando che Maometto vada alla montagna per concludere, nell’immancabile solitudine, che non si ha bisogno di nessun altro che dei pochi compagni rimasti, è quanto di più lontano persino da un pensiero rivoluzionario “classico”. Una involuzione indotta dagli eventi sovrastanti, una sorta di autoconfinamento in una comfort zone che, infine, si esaurisce nell’esprimersi in spazi di democrazia sempre più ristretti, praticamente privati. Questo produce sconforto, inutile attesa messianica, quando non rabbia e odio.

Non attribuisco alcun valore salvifico alle riflessioni dei conservatori “illuminati”, ma la loro “ricerca del tempo perduto” mi stimola di più della pastorale piena di “orgoglio e pregiudizio” dei massimalisti. Se può esserci un aspetto positivo nella pandemia non è la ricerca di conferme ripiegate sul “prima”, ma la sfida a dare risposte inedite sul “durante” e sul “dopo”, come è inedita la realtà che viviamo.

