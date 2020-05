Tre mosse per scongiurare la società parassita di massa

Poi scoppiò l’epidemia ed è successo quello che al mondo mai era successo, nemmeno per epidemie molto più gravi. […] Un #lockdown totale ossia chiusura tombale e quasi ermetica di tutto con segregazione in casa, paralisi di produzione ed economia, coprifuoco per famiglie, scuole, aziende, trasporti, tribunali, chiese ed eventi culturali e sportivi. Insomma non r agionevole prescrizione di usare le suggerite precauzioni di distanziamento etc e di adeguarsi alla convivenza con il pericolosissimo virus nell’attesa di poterlo debellare. Ma – costi quel che costi e crolli pure il mondo – intimazione di smettere immediatamente di vivere in quell’unico modo e contesto in cui da secoli ci siamo faticosamente adattati per sopravvivere… quasi come dire che da domani per profilassi è vietato respirare.

Preoccupa il fatto che la clausura (ossia la pesante compressione di fondamentali #diritti_costituzionali quali diritto di #lavoro: art. 4, di #circolazione: art. 16, di #riunione: art.17, di libera professione #religiosa: art. 19, di libera manifestazione del proprio #pensiero: art. 21, di agire in #giudizio: art. 24, di #istruzione: art.34, di iniziativa #economica privata: art.41 e, dulcis in fundo, di #libertà personale: art. 13 che, con riserva di legge e di giurisdizione, tutela da “qualsiasi restrizione della libertà personale”, e va sottolineato “qualsiasi”) sia stata imposta non dal Parlamento ma – vero e proprio #abuso a prescindere dai rassicuranti risultati – con disinvolti provvedimenti amministrativi quali sono i decreti presidenziali susseguitisi al primo del 31 gennaio 2020 dichiarativo dello stato di emergenza per 6 mesi.

In uno Stato di diritto esistono mille modi diversi dal lockdown per pretendere controllare e conseguire distanziamento personale e cautele di contorno senza comprimere diritti fondamentali. Basta avere più #fiducia nell’intelligenza delle persone e curiosare attorno, incominciando dall’Europa del nord….ma senza mai finire in Cina.”

ORA SERVONO “Tre mosse per scongiurare la società parassita di massa”.

Serve essere decisi e categorici: deve cambiare tutto. “Snellire la burocrazia, un taglio drastico, immediato e triennale delle tasse, saldare entro 30 giorni i debiti della Pa. Facciamo come l’Irlanda”

La critica più diffusa al decreto Rilancio appena varato dal governo riguarda la natura essenzialmente assistenzialistica delle misure. Dei 55 miliardi messi in campo, c’è poco o nulla per far ripartire l’economia. L’ex ministro del Tesoro Giovanni Tria addirittura ha parlato di “investimenti zero”. Ma se l’economia non riparte, nei prossimi mesi l’Italia rischia davvero di essere il “malato d’Europa”. I mercati continueranno a risparmiarci o dobbiamo iniziare a temere, questo e un terno al lotto! C’è il rischio che Germania, Olanda e falchi del Nord tornino a chiedere austerity? Ho lanciato l’allarme: l’Italia post-Covid rischia di diventare una società parassita di massa, popolata da tanti non-produttori che vivranno in condizioni di dipendenza dall’assistenzialismo statale. Cerchiamo di fare un passo avanti. Come evitare di arrivare a uno scenario così terribile? Che significa cambiare tutto? Entriamo più nello specifico sul taglio delle tasse. Meglio fare un’operazione di riduzione su imprese e autonomi o sul lavoro dipendente questo e da valutare? Ma torniamo alla riduzione delle tasse. Un’operazione di grossa riduzione fiscale è certamente auspicabile ma rischia di scontrarsi con la realtà dei conti pubblici. Se mettiamo assieme i soldi stanziati dal decreto Cura Italia e da quello Rilancio, vediamo che sono stati già spesi 80 miliardi solo per misure di sostegno sociale. E questo porterà il debito/pil a un rapporto che sfiora il 160%. Non vi sembra che le cartucce ce le siamo già sparate tutte? Ma possiamo evitare tutto ciò! Con questo governo no!

Si parla anche di semplificazioni e sburocratizzazione. Negli ultimi anni i governi che si sono succeduti mi sembra siano andati nel verso opposto: più controlli e documenti per evitare corruzione e infiltrazioni criminali. CON LECEZZIONE EXSPO. Il Covid farà cambiare idea ?

Qui mi sento di accentuare le responsabilità dei Cinque Stelle. Avere i Cinque Stelle al governo che si limita solo a peggiorare la situazione, perché stimola la iper-produzione di norme dannose per l’economia, ma non è il solo problema. Anche ci fosse Einaudi al governo, non ce la farebbe, in pochi mesi, a smontare il cancro burocratico che sta uccidendo l’Italia. Il vero problema è che chiunque provi a semplificare la burocrazia, tende a farlo creando nuove norme, anziché disboscando l’esistente.

Da questo punto di vista il fatto che Conte annunci un “decreto semplificazioni” semplicemente mi terrorizza. Lo smantellamento del mostro burocratico e la riforma della giustizia civile richiederebbero almeno 4 o 5 anni di lavoro anche al più serio e ben intenzionato dei governi, e con gente competente, che nel attuale non esiste.

Nel breve periodo, l’unica strada percorribile a me pare quella di prevedere, ovunque sia possibile e ragionevole, norme transitorie che scavalchino e sospendano tutte le altre, come si è fatto con il ponte di Genova, e come si potrebbe fare in molti altri casi. Non hanno esitato a toglierci le nostre libertà più preziose, possibile che l’unica cosa intoccabile sia la giungla degli adempimenti e delle procedure che stanno strangolando l’Italia?

Questo e il mio punto di vista lucido e sostenuto da argomenti che sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro Paese sta morendo di una miriade di leggi fumose ed interpretabili a discrezione, oltre che di una burocrazia che pare ( pare ? ) studiata apposta per intralciare l’iniziativa ed incentivare il parassitismo se non la corruzione. Ma alla nostra classe politica da 20.000 euro al mese ed alla pletora di inutili e strapagati alti burocrati di Stato, che importa ?

