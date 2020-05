Infatti già vige tanta ignoranza…. In questo paese purtroppo ce ne sarà ancora di più…

Dispiace, invece, che non siano state riaperte le scuole. A me dispiace moltissimo. Mi preoccupa la scarsa centralità che è stata data alla scuola da parte del dibattito pubblico in tutto il Paese, non solo tra i politici. Matteo Renzi

Cominciate a parlare di RIAPERTURA DELLE SCUOLE” sarebbe sempre ora!!!!!! .Tutti nei nei Talk shaw a parlare di riaperture palestre, spiagge, bar, centri estetici e nessuno che affronta il problema del grande vuoto culturale ed educativo che stanno vivendo i nostri ragazzi. Qualcuno mi vuol spiegare la frase che si dice prima di un naufragio “ prima le donne e i bambini “ ( sì , è una provocazione ) Scuole chiuse e senza lavori di manutenzione come più volte auspicato da Matteo Renzi, povera Italia. Almeno si parlasse di ristrutturare le scuole. Si dovrebbero fare classi con meno alunni per poterli distanziare e quindi, forse, costruire altre scuole. Credo che sia necessario pensare un modo perché si possa riaprire. Serve Il doppio delle aule e degli insegnanti? Non mi sembra possibile!

Metà classe la mattina e l’altra il pomeriggio, e gli insegnanti? Mega aule? E dove le prendiamo?

Cosa è possibile realizzare????

Non si fa alcuna programmazione seria per la scuola . Non lo si faceva prima né tantomeno oggi dopo il coronavirus !….eppure di questa sciagura si sarebbe potuto fare di necessità virtù, come si usa dire, e programmare su basi nuove e innovative tutto il funzionamento della formazione scolastica .Ma vale per ogni settore . Matteo questo dice da tempo ma inascoltato.

Le tue parole caro RENZI.Sono parole sante amico mio ma purtroppo siamo in mano a persone incapaci e non fanno altro che pensare alle proprie poltrone. Infatti completamente dimenticati !se ne vedono già i danni ;non si riesce ad interessarli a qualsiasi proposta di fantasia , stanno diventando apatici. È davvero preoccupante la poca attenzione data alla scuola ed alla cultura. I giovani sembrano non esistere per questi governanti. E questo è molto grave. I bambini e i ragazzi hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo. Peraltro non riconosciuto da alcuno. Sono stati bravi, i più bravi. Ma sono anche pieni di rancore e rabbia , per ora inespressi. Spero riescano ad incanalarla in modo positivo.

Non solo, ma se in questi mesi da giugno in poi, non verranno fatte simulazioni di riapertura, a settembre saremo allo stesso punto di adesso! non c’è ancora nessun protocollo per gli asili e scuole primarie e secondarie non diventano più ignoranti i nostri bambini ….ma ci sono mancanze in loro …il recupero sarà difficile ma perché ancora non si è pensato a questo ?

e troppo difficile?

Eppure sarebbe stato bello iniziare a rottamare la parcellizzazione della politica. .. Regioni. province…. sarebbe bastato un si… grande Renzi… viva Italia viva

Infatti già vige tanta ignoranza…. In questo paese purtroppo ce ne sarà ancora di più… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo