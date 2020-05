E ci credo! Affossare Fofo’ deve essere stata una grossa golosità,fatto benissimo a resistere!

L’intervento di oggi in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica.

Renzi non va fino in fondo. Iv non vota la mozione di sfiducia a Bonafede. Il ministro rigetta le accuse e promette alla maggioranza “leale collaborazione sulle riforme”

“Non si tratta di promesse, si tratta di farsi carico della composizione di una maggioranza. Noi non siamo persone che cambiano idea alla bisogna, le nostre posizioni vengono spesso descritte come strumentali, ma sulla giustizia pensiamo quello che pensavamo quando stavamo nel Pd. Sulle questioni del giustizialismo e della prescrizione erano battaglie che già’ si facevano e continuiamo a portarle avanti, sapendo che facciamo parte di una qualità’ maggioranza composita, dove ci sono posizioni diverse e sarebbe legittimo riconoscerle e tentare di fare delle mediazioni, altrimenti non si capisce come si tiene insieme una maggioranza”. “bisogna farsi carico di una pratica che deve cambiare rispetto a una certa imponenza che c’e’ stata nel corso di questi mesi. Non vale solo per il ministro Bonafede, io leggo dichiarazioni che fanno accapponare la pelle, perché’ quelli che oggi ci vogliono dare lezioni di stile, farebbero bene a interrogarsi e se erano sinceri quando hanno fatto la battaglia, insieme a noi, su questi temi”.

Caro Matteo, sono convinto che non e stato semplice intervenire oggi in senato. Però non possiamo permetterci, in questo momento storico, di fare cadere il Governo.

Nella prosperità cautela; nell’avversità pazienza. Matteo non fare come loro che ti hanno dilaniato sempre. Ora c’è di mezzo il Paese.

Matteo hai appena finito di parlare e devi dire che non sei stato grande ma IMMENSO. Mi sono pure commossa e Buonafede lo hai letteralmente asfaltato. Sei UNICO. Bravo!!scelta ottimale,in questo momento!non possiamo permetterci una crisi di governo !sono contento anche se buttare giù il rospo Fofo’ deve essere stata dura,! un evidente serio ragionamento di opportunità da parte di IV. Semplicemente il buonsenso e la mancanza di alternative o prospettive MIGLIORI fanno decidere per la “non sfiducia”… di antica e intelligente Andreottiana memoria …..la sfiducia NON deve passare….avrebbe un effetto peggiorativo, lo sfascio totale….comunque una bella strizzata la darei..sei l’ago della bilancia in questo momento, valuta bene perchè da questo intervento si deciderà il futuro dell’Italia ed anche il tuo. Forza Matteo !

E ci credo! Affossare Fofo’ deve essere stata una grossa golosità,fatto benissimo a resistere! ultima modifica: da

