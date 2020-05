Italia Viva salva il Governo e Meloni torna all’attacco: “Renzi ha più poltrone che voti”

Hanno tentato la spallata – l’ennesima – e non ci sono riusciti. E ora tornano ad attaccarsi. Fino a ieri, Giorgia Meloni aveva sperato che Italia Viva votasse a favore della mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede. Non è andata così, com’era prevedibile: una crisi di Governo non avrebbe favorito in alcun modo Italia Viva e Renzi, finito di fare la voce grossa, alla fine ha deciso di votare contro la mozione. “Dopo che i Cinquestelle hanno mollato anche sul no alla regolarizzazione degli immigrati, consentendo la sanatoria indiscriminata per i clandestini proposta dal partito di Renzi, e dopo il lungo colloquio di ieri tra Conte e Maria Elena Boschi per trattare chissà quale altra poltrona, Renzi ha annunciato che difenderà il ministro Bonafede votando contro la nostra mozione di sfiducia. Che sorpresa. P.S. Renzi se continui così tra un po’ avrai più poltrone che voti” ha scritto su Facebook la leader di Fratelli d’Italia.

VOLEVANO IL CAOS E IL FALLIMENTO ITALICO! E RENZI E ITALIA VIVA, NON L’HA PERMESSO ! E ORA ROSICANO ROSICANO .E NE SONO TANTO FELICE. QUESTE BESTIE DEVONO SAPERE CHE AD ITALIA VIVA NON INTERESSANO LE POLTRONE COME AFFERMANO I ROSICONI ! MA AD ITALIA VIVA INTERESSA IL BENE DEL ITALIA,ANCHE SE VENIAMO SMERDATI TUTTI I GIORNI,MA ANDIAMO AVANTI SULLA STRADA DA NOI INTRAPRESA CERCANDO DI FARE SEMPRE IL MEGLIO CHE SI PUO FARE PER L’ITALIA E IL SUO POPOLO, PER CIO DICO AMICI DI ITALIA VIVA NON VI CURAR DI LORO,CHE QUELLO CHE STIAMO FACENDO E LA STRADA GIUSTA,SPERANDO CHE IL TEMPO E IL POPOLO IN FUTURO CI DIA RAGIONE E SOSTEGGNO.

La leader di FdI attacca Italia Viva, che ha votato no alla mozione di sfiducia del Ministro Bonafede ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo