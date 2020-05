LA PROVA DEL NOVE. Non spettava a me decidere, ma solo cercare di avere un’opinione. I pro e i contro c’erano tutti e non lo dico in astratto. Per un partito come Italia Viva, che non fa del suo sostegno al governo una strategia, ma un servizio di necessità per il Paese, era complicato dare un giudizio che è più facile per chi, come M5S e PD, nell’attuale governo non investe solo il presente, ma anche il futuro. E nel futuro del nostro Paese, per Italia Viva, non c’è un governo col M5S. Quindi non c’era nessun alleato, vero o presunto, da sostenere, ma una valutazione se dovesse prevalere una giusta censura a un incapace, oppure la tutela di un interesse più generale. Italia Viva ha, ancora una volta, scelto l’interesse generale.

Questo sapendo bene che, dall’altra parte dello stesso tavolo di maggioranza, non sarebbe venuto e non verrà alcun riconoscimento. Perché quello che per Italia Viva è un esercizio quotidiano di scelte responsabili, per gli altri è solo la routine di un gioco di potere obbligato.

Ora ci aspettiamo solo quello che si riuscirà a strappare, purtroppo sempre con voluto ritardo, facendo la voce grossa e “pesando” i numeri. Su punti programmatici che, come detto da Renzi in Senato, non portano consensi nei sondaggi, ma fanno bene all’Italia.

La prova del nove della giustezza di questo ruolo di Italia Viva sta nelle reazioni, scontate in partenza, di chi da anni pensa che la priorità sia cancellare Renzi anche a costo di mandare a picco il Paese. L’hanno già fatto e continueranno a farlo, rischiando solo di centrare il secondo obbiettivo.

Se Italia Viva avesse votato contro Bonafede avrebbero ristappato lo champagne esultando, sotto sotto, per poter suonare la grancassa sull’irresponsabilità dei “renziani”.

Ora che questa strada è preclusa rosicano per aver avuto una ulteriore prova provata dell’indispensabilità di chi, viceversa, vorrebbero scomparisse. Chissà a quali condizioni, dicono, e giù illazioni.

Le condizioni sono già state dette nel discorso al Senato. Piano Shock subito, per la ripresa economica; scuola, che fa acqua da tutte le parti; un’inversione forte della linea giustizialista. Questo ha chiesto Italia Viva accollando formalmente a Conte la responsabilità di pilotare rapidamente il percorso di correzione della rotta fin qui tenuta. Il discorso è stato chiaro, ufficiale, pubblico. Ognuno potrà verificare chi e come opererà da domani. “La riapertura dei cantieri per noi conta più di un sottosegretario”. Se poi, aggiungo, ci fossero entrambi, o magari un ministro che garantisse risultati come la Bellanova, chi se ne scandalizzasse sarebbe solo un ipocrita.

