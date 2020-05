Matteo RENZI. Intervento al Senato sulla sfiducia a l ministro Bonafede .

Matteo Renzi a Bonafede: faccia il Ministro della Giustizia e non del giustizialismo e ci avrà al nostro fianco

“Credo che se noi votassimo oggi secondo il metodo che Ella, Signor Ministro della Giustizia, ha utilizzato nella Sua esperienza parlamentare nei confronti dei nostri governi Lei oggi dovrebbe andare a casa. Angelino Alfano, Federica Guidi, Maria Elena Boschi, Maurizio Lupi, Luca Lotti, Claudio De Vincenzi, ma noi non siamo come voi. Vede Signor Ministro io mi auguro che questa riflessione che l’ha colpita e sulla quale non ho dubbi anche anche per conoscenza personale che tutto è avvicinabile dalla mafia, questa vicenza la possa far riflettere dal punto di vista soprattutto personale e possa far riflettere i colleghi del movimento 5 stelle. Essere additati ingiustamente, andare sui giornali, costringere le proprie famiglie a stare sui giornali a subire l’onta di un massacro mediatico, la notte passi a pensare che è colpa tua se le persone a te vicine, le persone che ami stanno male…… I SONDAGGI TI DICONO QUANTO SEI SIMPATICO, I DATI INVECE QUANTO SEI COMPETENTE VALI ( RENZI al senato ore 12,15 del 20 maggio 2020). Non è il giustizialismo è la giustizia e siccome noi partiamo dalla politica nell’annunciare che voteremo contro la mozione di sfiducia, riconosciamo al centro destra e alla senatrice Bonino di aver posto dei temi veri …. e non li voteremo per motivi politici

Signor ministro faccia il Ministro della giustizia e non del giustizialismo e vedrà che ci avrà al suo fianco”

Esattamente grande discorso bravissimo quando si è garantisti lo si è sino in fondo e poi non era certo il momento per aprire una crisi. Sono occasioni come questa che fanno emergere la statura politica di un vero leader. Oggi, da cittadino italiano, mi sento orgoglioso di essere stato rappresentato in Senato da Matteo Renzi.

Renzi lei oggi ha fatto un discorso politico da grande statista….ma purtroppo non so quanti abbiano capito ciò che lei ha detto…..compreso Bonafede. Eh si.. come sempre Renzi divide, tra chi apprezza e chi disprezza, ma, piaccia o no, rimane sempre

un protagonista della politica e chi pensa che sparirà con il suo piccolo partito non ha capito niente.

PS: Condivido pienamente l’intervento del Senatore Renzi, perfettamente in linea con le attuali necessità del Paese. Con molto stile si è tolto anche qualche pietrina dalle scarpe. Tutti noi vorremmo un governo diverso, ma bisogna lavorare duramente per arrivarci. Ne parliamo nel 2023, sperando di raccogliere i frutti di coerenza e buon lavoro. Nei momenti decisivi Matteo Renzi mostra una straordinaria leadership…complimenti. Questo vuol dire avere senso dello Stato e stare da una parte: quella degli italiani. Grazie Matteo!

Matteo RENZI. Intervento al Senato sulla sfiducia a l ministro Bonafede .

