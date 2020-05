Invito soltanto a fare una riflessione personale su questi temi. E’ la politica ciò che ci guida non il populismo, non i sondaggi che dicono quanto sei simpatico.

Matteo Renzi in Senato

Ho appena sentito l’intervento di Matteo Renzi, ha fatto una lezione di buona politica. Un bellissimo intervento, di vera politica con un portentoso schiaffo in faccia al M5S e a tutto il giustizialismo che, a suo tempo, scatenò contro Renzi. e contro la Boschi. Con idee chiare per quello che è stato fatto e soprattutto per quello che c’è d’affare.

Oggi Renzi ha confermato che la politica non è un fatto personale, ma l’interesse dei cittadini. Grazie Renzi. Il miglior statista italiano NON ha preteso elezioni quando era al 75% del gradimento, ma si è buttato pancia a terra a salvare il Paese. Oggi ha salvato il pagliaccio #bonafede, per lo stesso motivo: PRIMA IL PAESE, poi, a suo tempo, le vendette personali. GRANDE @matteorenzi.

DETTO CIO C’è DA PRECISARE SENZA SE E SENZA MA CHE :Matteo Renzi ed Italia Viva necessari ed indispensabili. Indispensabili perché la fiducia a Buonafede dipende dai voti che controlliamo. Necessari, perché si dice che Renzi abbia deciso (oggi) Buonafede, ottenendo da Conte: l’istituzione di una commissione, per fermare i progetti sulla prescrizione con diritto di nomina di uno dei due: Presidenti Caiazza, Presidente dell’Unione delle Camere penali:

luce verde al piano shock sulle opere pubbliche: i cantieri potranno partire immediatamente (o quasi; giusto il tempo di trovare come dirlo al M5S).

Un buon affare sotto ogni punto di vista. Bravo Renzi!

Potete criticarlo quanto vi pare, ma è uno che le sue battaglie politiche le fa a viso aperto, proponendo sempre buone soluzioni e spendendo il suo peso parlamentare nei momenti giusti, quando gli altri non possono farne a meno.

Non dimentichiamo che quanto sopra accade dopo che, la settimana scorsa, Italia Viva aveva portato a casa la regolarizzazione degli immigrati e il blocco dell’Irap.

Non mi sembra poco, per un semplice “alleato di governo”.

Non è un panegirico, il mio, ma solo un racconto dei fatti.

Verità. La vecchia, amata, incontestabile Verità.

PRIMA IL PAESE, poi, a suo tempo, le vendette personali. GRANDE @matteorenzi

