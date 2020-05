Prima l’Italia…poi, Bonafede. Se sarà questo l’esito del dibattito sulla sfiducia al ministro della giustizia ad interim (sottolineo ad interim) io sono d’accordo. Come sempre, l’intelligenza politica di Matteo Renzi prevale su tutto e su tutti. Dettare l’agenda del governo di fronte ad un Pd muto, essere protagonista della soluzione dei grandi problemi del Paese. Questi sono gli obiettivi che persegue un leader vero. E Renzi lo è.

Renzi non ha salvato Bonafede, lo ha sputtanato abbastanza, ha salvato Conte e lo ha fatto pesare. Conte ha detto esplicitamente che con la sfiducia a Bonafede sarebbe caduto il suo governo. Pertanto si è fatto garante personalmente di una maggiore collaborazione con Italia Viva. Lo ha rimarcato anche Renzi. Ora staremo a vedere.

Non potendo andare al voto si deve solo restringere lo spazio per i Cinquestelle e svincolare Conte dalla loro nefasta influenza.

Tutto questo nonostante il morboso abbraccio con i piddini della mummia Zingaretti.

