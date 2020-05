#MatteoRenzi poteva VENDICARSI, poteva DISTRUGGERE, lui è uno che non avrebbe problemi a rientrare in Parlamento anche se si andasse al voto.

Ancora una volta ha deciso invece di RIAFFERMARE il nostro dissenso alla CULTURA DEL SOSPETTO, di provare a CAMBIARE CORSO alle politiche populiste da ATTORE PRINCIPALE, di provare a COSTRUIRE una #FASE2 di questo GOVERNO.

Se cadesse il governo, Mattarella ha detto che ci saranno nuove elezioni …Lo scenario probabile è che Renzi faccia mancare alcuni voti al Senato, non abbastanza per mettere Bonafede in minoranza ma abbastanza per mandare un preciso segnale politico a Conte: se vuoi continuare a vivere, sappi che dipendi da noi. E che il sostegno ha un prezzo politico. Si tratta anche sui posti: si fanno i nomi di Migliore sottosegretario alla Giustizia e del ritorno di Boschi con un dicastero importante. Ma soprattutto e in primo luogo si tratta sui soldi e sull’economia: dal sostegno alle imprese, al piano per l’edilizia, a Fca, al tema della responsabilità penale delle imprese per le malattie da coronavirus.

Su queste cose Renzi cercherà di ottenere il massimo da un governo che non è il suo. Perché Renzi un governo diverso lo vorrebbe eccome, magari guidato da Mario Draghi e ad alto tasso politico, coi leader di partito, a cominciare da se stesso, nella stanza dei bottoni. Ma una operazione del genere difficilmente potrebbe avere successo se nascesse sulle ceneri di una crisi causata dalla sfiducia a Bonafede.

Draghi non si fiderebbe mai di uno che facesse cadere il governo in piena crisi pandemica. Il Pd non gliela perdonerebbe; e soprattutto non gliela perdonerebbe Mattarella. E senza il Capo dello Stato dalla propria parte, non si fa alcuna operazione di Palazzo per sostituire Conte

Se cadesse il governo, Mattarella ha detto che ci saranno nuove elezioni …

