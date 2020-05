UNA VERA LEZIONE DI POLITICA

NESSUNA VENDETTA SALVATO IL GOVERNO DAL PREMIER OMBRA RENZI , salvata l Italia nell uragano del covid , brava la Boschi , dopo la Bellanova che ha trattato il nuovo corso del Governo : le meglio donne son di It.W.

#MatteoRenzi poteva VENDICARSI, poteva DISTRUGGERE, lui è uno che non avrebbe problemi a rientrare in Parlamento anche se si andasse al voto.

Ancora una volta ha deciso invece di RIAFFERMARE il nostro dissenso alla CULTURA DEL SOSPETTO, di provare a CAMBIARE CORSO alle politiche populiste da ATTORE PRINCIPALE, di provare a COSTRUIRE una #FASE2 di questo GOVERNO.

Noi siamo garantisti, sì, ma non vuol dire che siamo buonisti. Essere garantisti significa rispettare le regole e i diritti dei cittadini. Signor Ministro, sulla questione delle scarcerazioni c’è stata troppa superficialità da parte del DAP. Signor Ministro, sulla questione della prescrizione, del processo penale, del processo civile, c’è ancora molto da fare. Signor Ministro, faccia il Ministro della giustizia, non il Ministro dei giustizialisti e vedrà che ci avrà al suo fianco. Matteo Renzi.

Far cadere il governo oggi non sarebbe stato solo un gesto di gravissima irresponsabilità e miopia, ma avrebbe mandato un intero Paese diritto nel baratro di una crisi politica, sociale ed economica dai contorni imprevedibili. Uno schiaffo a quei milioni di italiani che, in questi mesi, hanno sacrificato affetti, libertà, lavoro, salute, soldi, tutto, proprio ora che in Italia e in Europa, con un lavoro durissimo da parte del ministro Gualtieri, cominciava a intravedersi timidamente la luce in fondo al tunnel.

La responsabilità di avere il coltello dalla parte del manico non deve indurre a gesti lesivi e sconsiderati. Ancora una volta Renzi e la sua squadra hanno dimostrato consapevolezza e lungimiranza. La responsabilità deve essere premiata e non penalizzata. In questo frangente la figura di merda l’ha fatta il ministro Bonafede e tutto il M5S che continuano imperterriti la loro incoerenza politica. Renzi, grande politico, e con la BOSCHI grande stratega. Un ottimo accordo politico di contenuti economici e civici. Con le sue proposte, che aiuterebbero a risollevarci dal disastro economico da covid, IV può dare un impulso a questo governo che arranca senza progettualità. Sarebbe ora che 5s e PD dimostrassero un po’ di buon senso riconoscendo a Renzi la volontà costruttiva di collaborazione, se non le sue capacità.

Parigi val bene una messa!

UNA VERA LEZIONE DI POLITICA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo