E tu che nemico ti scegli oggi?

Non appena riaperti i cantieri, gli ummarel hanno ripreso a recarvisi per fornire consigli non richiesti a carpentieri, ferraioli e altri sfortunati lavoratori. Come dimostrano diversi video diventati virali sui social, gli ummarel si tolgono spesso la mascherina per urlare che c’è un errore nella colata del cemento o nella mistura della calce. Così il loro droplet (reso ancora più micidiale dall’assenza di dentiere, ultimamente troppo rincarate, e dall’odore di vino Giacobazzi) gli umarel contagiano l’intero perimetro entro il quale avvengono i lavori. Apertura del Tg1 con immagini di repertorio (gli umarel avevano il cappotto). Video furioso di De Luca: «Vengo nei cantieri col lanciafiamme». Sdegno di Sala. I virologi: «Non bisogna abbassare la guardia».

Subacquei.

Un video postato su Facebook e diventato subito virale mostra ben 11 subacquei che si recano insieme ad immergersi in gommone, senza mantenere il distanziamento specie quando il natante sobbalza per via delle onde, talvolta con veri e propri contatti fisici causati dagli scivolamenti dei sederi sulla carena in vetroresina. I diver non solo erano privi di mascherine chirurgiche (imprudentemente sostituite da quelle subacquee) ma talvolta si scambiavano anche gli erogatori. Le immagini mostrano infine i giovani che si danno alla fuga con robuste pinnate per evitare la multa, inseguiti dalla Guardia Costiera. Apertura del Tg1 con tre inviati da Camogli che recitano l’Ansa mentre scorre il video preso da Facebook. Video furioso di De Luca: «Vengo al largo col lanciafiamme». Sdegno di Sala. I virologi: «Non bisogna abbassare la guardia».

Gommisti.

È diventato virale sui social il video realizzato da un passante in una strada di Gessate che mostra tre persone intente a cambiare un solo pneumatico, dentro un’officina, a distanza ravvicinatissima tra loro. Uno di loro, inoltre, si è più volte lasciato andare a parole triviali, sputacchiando, perché i bulloni non mollavano. In poche ore la polizia informatica ha identificato i colpevoli, a quanto pare il gommista stesso (quello che sputacchiava), il figlio adolescente che dà una mano da quando sono chiuse le scuole e l’anziano cliente, proprietario di una vecchia Panda arrugginita (per questo i bulloni non si muovevano). Apertura del Tg1 con due inviati in cerca del gommista (non avendolo trovato, si sono accontentati del droghiere pakistano del negozio accanto). Video furioso di De Luca: «Vengo nelle officine col lanciafiamme». Sdegno di Sala. I virologi: «Non bisogna abbassare la guardia».

Calorosi.

In un video girato in un ufficio pubblico di Palermo, e diventato subito virale sui social, si vede la giovane impiegata in forte sovrappeso Concetta Labbate alzarsi per andare ad schiacciare il pulsante dell’aria condizionata, nonostante i divieti imposti dall’emergenza covid. Intimoriti dalla stazza della Labbate, i colleghi non hanno avuto il coraggio di obiettare nulla, ma uno di loro ha anonimamente fatto circolare il video. Raggiunta dal Tg1 sul ciglio di casa, la Labbate ha cercato di giustificarsi dicendo che in ufficio c’erano 42 gradi e lei a pranzo aveva mangiato la caponata, ma riconosciuta dai passanti è stata insultata ed è dovuta subito rientrare a casa (il Tg1 ha interrotto il collegamento). Video furioso di De Luca: «Vengo negli uffici pubblici col lanciafiamme». Sdegno di Sala. I virologi: «Non bisogna abbassare la guardia».

Poveri.

La categoria peggiore, come testimoniano decine di video diventati subito virali sui social. I poveri si ammassano in code disordinate e senza adeguati dpi davanti ai Monti di Pietà, alle mense della Caritas e alle abitazioni degli usurai. Nello studio del Tg1 viene invitato Bonomi (Confindustria) che dice: «Oltre a non consumare niente e quindi a non far ripartire l’economia, i poveri causano contagi facendoci rischiare nuove chiusure delle fabbriche. Bisogna fermarli». Video furioso di De Luca: «Vengo al Monte di Pietà col lanciafiamme». Sdegno di Sala. I virologi: «Siamo sempre in cerca di questa cazzo di guardia per dirle che non deve abbassarsi».

