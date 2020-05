LA NUOVA BUFALA DELLA LEGA: L’ORO ALLA PATRIA VERSIONE 2.0.

(una ulteriore lezione di Luigi Marattin alla Lega ed a tutti quegli italiani che pensano di votarla)

La catena di comando della Lega sembra aver dato un nuovo ordine a tutti i suoi esponenti – quasi sempre totalmente inconsapevoli di ciò di cui parlano – che vanno in tv, fanno interviste o parlano in parlamento:

“NO al Mes o ad altre risorse europee, SI ai bond patriottici come il Btp Italia”.

La premessa d’obbligo è che la quota di titoli di Stato posseduta DIRETTAMENTE da famiglie e imprese è bassa (5,8%, era il 12,2% nel 2014) e strumenti finanziari – quali il Btp Italia – che offrono la possibilità (non certo l’obbligo) di indirizzare il vasto risparmio verso impieghi pubblici sono senz’altro positivi.

Tuttavia, proviamo a smontare un po’ di bufale.

1) COSTA MENO IL BTP ITALIA DEL MES!

Il costo annuale per le finanze pubbliche dei soldi presi a prestito tramite il Btp Italia è 1,4% più il tasso di inflazione (o meglio, il cambiamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi).

Il costo annuale per le finanze pubbliche dei soldi presi a prestito tramite il Mes è zero.

Se consideriamo un tasso di inflazione annuo dello 0,6%, prendere a prestito 36 miliardi tramite i Btp Italia anziché tramite Mes ci costa 715 milioni in più ogni anno.

2) MA ALMENO COL BTP ITALIA QUESTI SOLDI VANNO IN TASCA AGLI ITALIANI

A parte il fatto che chiunque può acquistare i Btp Italia (sia cittadini italiani che stranieri), ma chi sostiene questa tesi dimentica due cose:

a) EFFICACIA DELLA SPESA.

Chi ha stabilito che quei 715 milioni di spesa annuale in più sono più efficacemente spesi così (trasferimenti a chi ha comprato Btp) che non, ad esempio, abbassando le tasse o digitalizzando la macchina pubblica?

b) CONSIDERAZIONI REDISTRIBUTIVE

Immaginate che a comprare un Btp Italia sia stato un miliardario, o comunque persone con reddito molto alto, che hanno significativi risparmi da investire con un rendimento sicuro.

Gli interessi che queste persone ricevono ogni anno su quell’investimento sono finanziati (anche) dalle tasse che paga un lavoratore precario, un pensionato, una partita Iva senza tutele, che magari non ha comprato il Btp perché non ha risparmi pregressi.

Perché avallare una redistribuzione di reddito dai secondi ai primi?

3) MA CON I FONDI EUROPEI CI SONO CONDIZIONALITA’.

La linea di credito speciale del Mes decisa l’8 Maggio non ha nessun tipo di condizionalita’ relativa ad aggiustamenti macroeconomici. Chi afferma il contrario (o chi evoca il sospetto, sfruttando la confusione mediatica) sta facendo la cosa più grave per un politico: raccontare un sacco di balle.

Per quanto riguarda il Recovery Fund, è tutto ancora troppo incerto per poter valutare. Ma la cosa positiva – come già detto ieri – è che per la prima volta nella storia dell’integrazione europea apre alla possibilità di emissione di debito comune garantito dal bilancio comune.

