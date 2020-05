Noi facciamo i bravi: lo facciano anche loro

Il raddoppio dei contagi registrato ieri sera ha portato varie autorità a una reazione pavloviana: ora richiudiamo tutto.

Qualche volta la minaccia è accompagnata da espressioni di sdegno da parte di chi sta nei palazzi nei confronti di quelli che invece sono per strada, magari a bersi lo spritz. La vicenda mostra bene come si è rovesciato il rapporto tra cittadini e autorità. Se le cose vanno male, oggi, le autorità se la prendono con i cittadini (che “non si comportano bene”).Teoricamente, in democrazia, dovrebbe funzionare appunto al contrario: se le cose vanno male, a risponderne dovrebbero essere le autorità.

E invece. Ora, non c’è il minimo dubbio che in tutta questa storia del Covid i comportamenti individuali e collettivi – quelli di “noi cittadini” – siano fondamentali. Lo sappiamo. Qualcuno (quorum ego, se posso) lo dice da parecchio tempo: l’importanza delle pratiche, le pratiche come primo modo di fare politica.

È, per capirci, l’etica laica che ha le sue radici in Kant («agisci secondo quella massima che vorresti come legge universale») e nella stracitata – ma pochissimo praticata – massima di Gandhi, «sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».

E va bene. Ci mancherebbe. Sono il primo a dirlo. Mascherine, niente assembramenti etc etc. Alla faccia di Sgarbi e tanti altri.

Però questa cosa, accidenti, non deve diventare un alibi di chi ha la responsabilità della cosa pubblica. Che non può limitarsi a dire: popolo del cacchio, se ti ammali è colpa tua che vai a farti lo spritz.

Detta un po’ meno rozzamente: non si può lasciare in capo soltanto ai governati responsabilità che invece sono anche dei governanti, locali o nazionali che siano.

A tre mesi da Codogno, ad esempio, non si è ancora visto nulla della mitica applicazione che dovrebbe costituire una delle famose “tre t”, Tracciare, Testare, Trattare.

Pare che arrivi a fine mese, speriamo – e speriamo funzioni bene.

Personalmente mi sarebbe sembrato di buon senso far coincidere la riapertura di tutto con la disponibilità della app in questione.

Anche per mostrare che non è tutto lasciato in capo ai cittadini, che a questi si offrono degli strumenti mentre si riapre.

E invece. Anche sul Testare forse si potrebbe fare meglio: i tamponi eseguiti in tre mesi sono a ieri poco più di tre milioni.

Il ministro Boccia ha detto che «siamo il Paese che ha fatto più tamponi al mondo» e non è vero: nella classifica del rapporto tra tamponi e abitanti, l’Italia non entra nemmeno nelle prime venti posizioni (fonte).

E ciò sebbene il nostro Paese abbia il terzo tasso più alto di deceduti in rapporto alla popolazione (fonte). E non è escluso che in realtà sia il secondo, date le diverse modalità di calcolo del Belgio.

Quanto alla terza T, il Trattare, direi che almeno in Lombardia non siamo stati proprio nell’eccellenza, quando abbiamo mandato gli infetti nelle Rsa – e tutto il resto che ormai sappiamo sull’operato di Fontana e Gallera.

Anche la mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca resta un gigantesco buco nero, mi pare equamente ripartibile tra autorità regionali e nazionali.

E pure la decisione di lasciare migliaia di contagiati a casa loro, nel cosiddetto “isolamento domiciliare”, forse non si è rivelata una buonissima idea, come poi si è scoperto quando abbiamo iniziato a parlare di contagio famigliare. Ancora, nella mia indubbia naïveté, mi chiedo perché non siano stati sequestrati all’uopo centinaia e centinaia di alberghi che erano completamente vuoti. Ma so che Conte mi risponderebbe: se sei tanto bravo, vieni tu a fare il premier – e non ne ho né intenzione né capacità.

Non ne ho intenzione né capacità ma penso che le autorità – tutte, nazionali e locali – oggi non possano limitarsi a dirci “fate i bravi”, a minacciarci “sennò chiudiamo tutto”, a fare video da sceriffi incazzati.

Credo che debbano iniziare a fare i bravi anche loro, con le tre T e non solo.

Noi facciamo i bravi: lo facciano anche loro ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo