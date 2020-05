Camera, sfiorata la rissa tra M5s e Lega per le critiche sulla sanità lombarda. Giorgetti a Speranza: “Qui finisce male” Bagarre in aula durante intervento del grillino Ricciardi, i deputati leghisti battono i pugni sugli scranni, vola un microfono. Fico interrompe la seduta e riporta la calma. Meloni a Conte: “Strategia concordata dalla maggioranza”. Ma il premier respinge ogni accusa. Se riuscivate ad inserirci anche Bibbiano ed il piddì, aveva già preparato la risposta all’intervista di Salvini per stasera al tg1

L’attacco alla sanità lombarda da parte del deputato M5S Riccardo Ricciardi ha scatenato l’ira delle opposizioni, Forza Italia compresa, costringendo il presidente della Camera Roberto Fico a sospendere la seduta. Rabbia e pugni sugli scranni dai deputati leghisti che nell’aula di Montecitorio -dove si è svolto il dibattito dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sulla fase 2- hanno dato vita a una bagarre.

Con che faccia i leghisti difendono l’operato fontana galleria in Lombardia, sono stati l’essenza dell’incapacità, della irresponsabilità e della menzogna, ormai è in auge un solo motto in Lombardia : la nostra bela Lombardia l’è en ma a na braca de giupi’ !!

Se la Sanità pubblica e privata Lombarda avesse funzionato a dovere, e soprattutto se non ci fosse stato Fontana, che ha fatto acqua da tutte le parti, forse almeno 16 Regioni su 20 non avrebbero fatto nemmeno il lockdown. Comunque grazie ai medici ed infermieri lombardi che hanno fatto in modo egregio il loro dovere, e grazie anche al personale medico e paramedico del Sud che si è reso disponibile a dare loro il sostegno.

Quanta presunzione ed arroganza. Voi capite che al di là degli amministratori attuali, la realtà è quella degli operatori sanitari esposti in prima linea, i quali hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare quelle altrui ( probabilmente anche le nostre). Per concludere quando si parla di vite umane ci vuole sempre rispetto!!! Questa risposta è indirizzata a voi LEGHISTE E A VOI GRILLINI ma vale per i tanti Nobel all’intelletto bazzicanti che ironizzano in tal senso… fino a che non investe la loro sfera affettiva…Confucio… ..si è visto quanto sono stati bravi. E non è questione di orientamento politico, ma di uomini. Zaia pure è della lega, pure si trova in una zona d’Italia particolarmente colpita, eppure è stato bravo, ha fatto bene il suo lavoro salvando indirettamente molto vite. Non come quei criminali della Lombardia. 12 Milioni gettati alle ORTICHE ( e altre amenità) per coprire le proprie incapacità, l’arroganza e la “CODA DI PAGLIA” dei Legaioli Lombardi, persino (Udite Udite) il Bertolaso si è “dissociato” ( la parola è azzeccata) da questa COSCA. Dopo il parlare di Bibbiano perché non Parliamo del Pio Albergo TRIVULZIO !!!!

I leghisti difendono talmente il modello lombardia che hanno fatto sparire il Presidente Fontana e l’Asessore alla Sanita Gal(l)lera dalle conferenze stampa perchè impresentabili dopo la sfilza i bugie di dichiarazioni risibili che hanno fatto perdere la credibilità a tutta la sanità lombarda

NON PER DIFEMDERE I GRULLI SETTARI! MA I fascio-legaioli invece di protestare dovrebbero spiegare perché proprio nelle loro tre regioni il covid ha colpito più duramente che altrove (sempre che non vogliano dare la colpa come al solito a soros!!) haaa virus comunista, made in cina ultima modifica: da

