Io faccio politica, non seguo i sondaggi. I sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, i dati Istat ti dicono quanto sei competente. Mai avuto dubbi su cosa sia meglio”. Matteo Renzi

Quando un grande uomo deve convivere con tanti mediocri deve lottare contro la pochezza che lo circonda, dai piccoli uomini che sapendo di non valere niente, si coalizzano per distruggere la persona che li sovrasta.

Tanti italiani e loro rappresentanti hanno ancora nella testa la politica del sottobanco e dell’intrallazzo.

PURTROPPO Agli italiani PIACE Ciò. Non interessano le competenze (come dimostra la situazione attuale) interessa la “simpatia”, cioè sentirsi dire ciò che si vuole sentire. Per cui, rassegniamoci ? NO E POI NO ANZI! Dobbiamo incalzare anche sulla scuola. Purtroppo, dico purtroppo sono tutti in rivolta. Adesso ci mancavano i tassisti e gli ambulanti. Renzi è dal mese di febbraio, che sollecitava il Governo di pensare alla fase 2,perché dopo la epidemia, bisognava preparare per tempo la ripresa economica del paese. Ma per il fatto che lo dicesse Renzi, il politico più discusso del paese, nessuno lo è stato a sentire e adesso sono iniziati i guai. Tutti vogliono sussidi, mentre la destra cavalca la protesta con protervia, speculando sul disagio di tante categorie che in questi due mesi e mezzo di inattività, hanno subito danni irreversibili e per moltissimi di loro difficilmente potranno riprendere le loro attività. Purtroppo nessuno è profeta in patria, meno ancora se si chiama Renzi

Sei un grande, arrivi sempre un attimo prima degli altri, fino a quando sei disposto ad aiutare gli ingrati del nostro caro PD.

