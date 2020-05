C’è un solo modo di salvaguardare aziende e i loro posti di lavoro: renderle efficienti, innovative (rispetto a tecnologie produttive e nuovi prodotti emergenti) e quindi competitive nel mercato globale.

Tutto Il resto e solo assistenzialismo nei confronti dei lavoratori che può essere un momentaneo tampone, ma di per sé non la soluzione, perché l’illude gli addetti, sulla salvaguardia del loro posto di lavoro.

Se l’azienda, andata in crisi non supera le cause che l’hanno determinata, l’assistenzialismo ha dei limiti oggettivi e di visibilità: oggettivi perché le disponibilità di cassa, non sono illimitate e il caso eclatante non è mai il solo, quando un altro nuovo va sotto i riflettori mediatici, strappa al precedente visibilità, attenzione e risorse economiche: è la marchetta di una politica inconcludente che svela i suoi limiti.

Potrei continuare ad approfondire il tema ma sarebbe ripetere, forse rendendoli un po’ più chiarii i concetti che tentavo di esporre.

Ma la cronaca mi fornisce il più chiaro degli “esempi” si chiama Alitalia da troppi decenni pozzo senza fondo per socializzare le perdite di gestione e fingere di rimettere in volo un’anatra (non zoppa) ma con un’ala fratturata!

Basta fingere di rimettere in volo un'anatra (non zoppa) ma con un'ala fratturata! Tutto Il resto e solo assistenzialismo ed e necessario dire basta.

