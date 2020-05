Ecco le POLTRONE chieste da RENZI al Premier CONTE .

Il Premier CONTE , apre a ITALIA VIVA . Accolte le proposte di RENZI al PIANO SHOCK di 120 miliardi . Apertura dei cantieri . Capite ora chi è RENZI , e perché ha salvato il Governo, e non Bonafede sulla sfiducia al Ministro ? Riconoscete almeno il merito e l’ intelligenza di RENZI.

AGGIUNGO E Può non piacere ai babbei e ai delinquenti, ma rimane il fatto che per la sua intelligenza e preparazione politica, è il più grande statista europeo, riconosciuto da tutti, il leader di tutti i riformisti europei, il miglior PdC di sempre e l’unico politico italiano conosciuto, consultato, rispettato e stimato da tutti i grandi del mondo. Ed è anche uno dei docenti per lectio magistralis nelle università più prestigiose del Pianeta e uno dei quattro conferenzieri più richiesti e pagati del mondo, insieme a Obama, Clinton e Blair.

