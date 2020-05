Giorgetti: “Devono stare attenti, il Paese esplode” Sulla Stampa lo sfogo del vicesegretario leghista contro M5S: “Mattarella chiede il dialogo e questi invece provocano… Solo una pressione del Paese reale farà aprire i palazzi della politica”

Insomma gli attacchi virulenti e sguaiati di Salvini e Meloni sono normale dialettica parlamentare e quelli della maggioranza sono attentati alla coesione nazionale. La verità è che la Lombardia da modello di efficienza e competenza, da spendere nella perenne campagna elettorale di Salvini, è diventata un argomento tabù perché evoca una vero e proprio disastro nazionale firmato dalla Lega.

Ovviamente si è trattato di un evento senza precedenti, ma c’è chi ha reagito subito e bene, il Veneto ad esempio e chi no. Pensate solo a Gallera che in una trasmissione afferma che decretare una zona rossa non è competenza regionale e qualche giorno dopo, nella stessa trasmissione, dice di essersi informato e che tale competenza poteva essere esercitata.

Giorgetti, il paese non esploderà, in ogni caso potrebbe esplodere per come viene aizzato con bugie a raffica e comportamenti scorretti da parte di Salvini e Meloni più che da verità dette da Ricciardi sulla Lombardia. Del resto la reazione scomposta denota una lunga coda di paglia. Di fronte alla verità non vi resta che buttarla in caciara.

Che ci sia una certa tensione nel Paese è chiaro anche se non siamo ancora a livello di fame tale da portare alla esplosione del Paese. Certo è che essendo reale. Certo è che Giorgetti prima di parlare di clima teso e di esplosione del Paese, pensi alla propaganda che la lega ha fatto in questi mesi, pensi alle volte che in aula in Parlamento proprio i leghisti sono stati capofila di scene vergognose, capofila non unici depositari sia chiaro, dopo questa riflessione i ricordi che è un parlamentare e che pertanto ha degli obblighi morali verso il Paese per il suo comportamento.

Oh ma poveri leghisti si sentono attaccati, loro che in questi mesi non hanno mai attaccato il governo ,loro che hanno sempre avuto un atteggiamento calmo, corretto e giusto verso gli altri. Magari, visto che si sentono così virtuosi, potrebbero smettere di fomentare la folla dei loro fans, sperando che scoppi una guerra civile per eliminare questo governo! Che opposizioni che abbiamo in Italia, veramente utili sia alla nazione sia ai cittadini italiani! E comunque non è vero che i fondi in passato non sono stati usati, li hanno usati in maniera pessima, tanto che la nazione si trova in questa condizione. Oggi forse è la volta che sapranno come spenderli al meglio, cioè in maniera che ne usufruiscano i cittadini.

Appello alla piazza da parte del moderato Giorgetti? Ci penserà il suo capo a fare il lavoro sporco mobilitando bottegai ed evasori (per necessità naturalmente) e piangere sui poveri proponendo la flat tax (meno tasse ai ricchi) e da buon sovranista (!) il prestito a FCA garantito dalla parola dei francesi e dal buon cuore di Elkann. Le elezioni si avvicinano ed il leghista buono si confonde con quello cattivo. Oltre ad essere un pessimo e scaltro dirigente dimostra di non avere alcuna considerazione per la salute dei suoi stessi supporter. La pessima gestione lombarda é segnale di assenza di cura e dedizione, per altro che non sia lo spicciolo tornaconto.

Il paese esploderà se continueranno a tartassare chi già strapaga tasse e contributi a fronte di redditi ridicoli, mentre gli evasori continuano, in quanto “poveri” a fagocitare bonus e elargizioni a pioggia. Se ne ricordi anche lui, non chieda più misure legate al reddito e agli artigiani, che durante il lockdown hanno lavorato come e più di prima, e sempre più in nero e ora come al solito piangono miseria. E con l’occasione cominci magari a chiedersi il perché dei cali elettorali.

