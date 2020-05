Pooooovero Felpetta, tuuuutti contro di lui, che è tanto buono, che è tanto ingenuo.

Chat dei giudici contro Salvini: offesa e contro fesa. Le chat dei giudici anti-Salvini scatenano il leader leghista. La lettera a Mattarella come mossa politica per riportare l’orologio alla fase pre – Covid. Con sullo sfondo la paura crescente per il suo processo

Sottrarsi al processo agitando fantasmi é l ennesima prova della codardia di questo individuo disperato ormai incapace di interpretare gli eventi, smarrito e divorato dalla paura vede crollare il suo disegno infantile e cerca di nascondersi dietro 2 parole scambiate in chat da persone estranee al suo processo.

Non mi spiego perché due magistrati vengano intercettati ed esce fuori che si son detti ( anche loro, non sanno che non devono parlare per telefono di cose politiche?).Il Capitan Fracassa andrà a processo come vittima di un ” complotto”, su questo è un campione, perché sa che chi gli da retta è facilmente influenzabile. Si rivolge a Mattarella, come il bambino che si lamenta col padre ,perché ha avuto un torto a scuola. Mi chiedo spesso, in più di 30 anni a spese laute dello Stato, che abbia prodotto costui, solo guai. Ora è messa in discussione anche la sua grande sanità lombarda e non vuole che se ne parli ( però sia lui che sua pupilla romagnola, di Bibbiano ne aveva fatta una bandiera).

Giudici contro Salvini, non significa magistratura contro Salvini. E’ l’opinione, non condivisibile ,di un magistrato che avversa il “citofoni sta seriale”, come potrebbe essere quella di un giornalista, di un graduato, di un diplomatico, di un altro politico, ecc, ecc, che attacca il leader della lega in una conversazione privata. Sbagliando, certo. Non vedo cosa c’entri l’intera magistratura e cosa c’entri il processo di luglio da farsi con altri magistrati in altri luoghi del paese. Solita sceneggi@ta del capitone nazionale che denota tutta la sua difficoltà del momento.

Ok non è un bel vedere un magistrato che si esprime in questo modo, però non è quello che indaga su Salvini, per cui in una conversazione privata può pure sentirsi il diritto di dire quello che si sente nello stomaco. Salvini è un personaggio divisivo, se è vero che il 30% è con lui, è pure vero che il 70% gli è contro, e questo include anche un Magistrato nel momento che non veste la toga. D’altra parte in quella conversazione privata prendevano amaramente atto che per loro Salvini aveva ragione, ma deciderà un giudice, non un PM, e se pure il giudice arriverà alle stesse conclusioni non potrà fare a meno che applicarle, a prescindere che stia nel 30% o nel 70% … Un giudice si trova davanti, ogni giorno, molta gente che ha motivo di odiare 100 volte più di Salvini, ladri, truffatori, stupratori, ma sa bene che con tutti dovrà agire secondo la Legge e non secondo il suo sentimento personale.

Un magistrato è “terzo” nel momento che sta in ufficio e firma un provvedimento, quando va in cabina elettorale a votare mica è “terzo”, ha le sue opinioni come tutti, qualcuno le ha di destra, qualcuno di sinistra (la minoranza, per quello che ho avuto modo di conoscere frequentando l’ambiente) Che la frase fosse infelice sono d’accordo, ma va contestualizzata, era privata e ha espresso un sentimento, che nessuno ha mai pensato che non potesse provare. Ovviamente fosse stato il PM che lo indagava tutto avrebbe preso una luce diversa, ma il PM che lo indagava avrebbe anche sentito il dovere di tenere un atteggiamento diverso.

comunque: L’unica certezza è che gli italiani avranno la testa altrove durante il processo. Anche perché non si sa ancora come evolverà la pandemia. Saranno invece molto più sensibili ai sussidi che non arrivano, alle attività che non riaprono, alla riorganizzazione della scuola, alle categorie senza tutela, ai tanti problemi che questo governo finora non è stato in grado di risolvere. Dal punto di vista della propaganda, che tanto interessa al CONTE, questa è la vera arma per Salvini. Quanto al merito della questione il fatto che i magistrati intercettati non siano coinvolti nell’inchiesta non sminuisce la gravità delle loro esternazioni perché conferma, anche se nel caso di Palamara non ce ne sarebbe bisogno, che purtroppo certa magistratura è tutto fuorché “terza”.

PS: Salvini sa di essere colpevole del reato per il quale verrà processato e sa anche che sarà condannato perciò, come fanno i vili, cerca di crearsi un alone di persecuzione subita da giudici che con il suo processo non hanno niente a che fare. Io credo che questo sarà il colpo finale che potrebbe anche farlo uscire prematuramente dal ruolo di parlamentare.

Pooooovero Felpetta, tuuuutti contro di lui, che è tanto buono, che è tanto ingenuo.

