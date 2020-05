Usare con intelligenza e coraggio una piccola (per ora) forza porta in ogni caso a grandi risultati. Le aperture del premier Conte a Matteo Renzi dopo che per mesi e mesi lo aveva ignorato stanno lì a dimostrarlo. E sono aperture su cose importanti come il lancio del piano cantieri (il piano shock di Renzi o il sostegno alle idee della Bonetti sulla famiglia.

Paradossalmente, Renzi con le sue “battaglie” politiche all’interno della maggioranza di Governo, oltre che migliorarne la qualità delle scelte, sta oggettivamente salvando la faccia a buona parte della Dirigenza del PD, diversamente al traino ed incapace di contrapporsi al populismo grillino.

Questo dato politico reale che, a mio giudizio, non sfugge né agli osservatori politici più attenti ed intellettualmente onesti, né a molti sostenitori di quel Partito, dovrebbe meritargli un plauso ed un riconoscimento generale che, tuttavia, solo la rancorosa e becera propaganda sostenuta dai suoi viscerali avversari storici e dai soliti loro sherpa disseminati nelle varie redazioni dei Quotidiani, non gli consente. Tra questi, sicuramente, quelli del Fango Quotidiano, come il diffamatore seriale Travaglio, quel cialtrone di Scanzi e lo stesso Padellaro.

Taluni sostengono che il “tempo è galantuomo” e che prima o poi darà a Cesare quel che è di Cesare. E’ possibile che ciò accada, ma temo che le lancette di quell’orologio vadano troppo a rilento. Sospetto, addirittura, che qualcuno ne abbia manomesso i meccanismi.

Ecco perché, a mio giudizio, coloro che come me lo sostengono, non dovrebbe mai ed in alcun modo cessare di farlo in ogni luogo e circostanza. Lo imporrebbe un minimo di coerenza ed il senso di militanza. W Matteo Renzi. W ITALIA VIVA.

VERITA’ AMARE DA DIGERIRE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo