1)CONSIDERAZIONE “Cari miei ex compagni del PD a cui voglio ancora bene perché so che siete sicuramente delle brave persone (almeno i miei amici) CAPISCO che dopo il capolavoro politico fatto da Matteo Renzi in Senato, Furfaro vi ha dato l’ordine di gettare acqua sul fuoco e di buttarla sulla inesistente richiesta di poltrone ma la vostra ironia non potrà cancellare il fatto che oggi un pezzo importante della agenda del governo è l’agenda messa in campo da Renzi mesi fa, Piano Shock, Family Act, Prescrizione con l’avvocato Caiazza che farà parte della Commissione presso il Ministero di Giustizia e, cosa dell’altra settimana, la prima parziale ma importante regolarizzazione dei migranti. Su compagni, fatece tarzan!!!”

2) CONSIDERAZIONI : Beh, che il Paese in questo momento è come una pentola a pressione su di una fiamma viva, a prescindere dall’opinione di Giorgetti, lo sappiamo e lo tocchiamo con mani tutti quotidianamente, e di sicuro lo sanno benissimo (grazie ai Servizi) anche gli ebeti del governo e sopratutto il Presidente Mattarella. Quello che attualmente non si riesce a capire è quando questa sorta di pentola a pressione (massa popolare) esploderà da Nord a Sud e da Est ad Ovest; i segnali sono tanti: dalla povertà assoluta alla fame nera, dalla perdita del lavoro alla mancata assistenza economica, dall’incertezza futura alla sfiducia totale…di questo passo non reggerà nessuno fino a fine anno, tranne se non si da mano e vigore a migliaia e migliaia di cantieri per far da volano nazionale alla ripresa vera del Paese. (G.F.)

CONSIDERAZIONI DI UN OSSERVATORE SERIALE POLITICO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo