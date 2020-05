Mattarella: “Falcone e Borsellino luci nelle tenebre”. Casellati: “Rischio che mafia faccia da banca” Il presidente della Repubblica: “Hanno suscitato indignazione e volontà di giustizia e legalità”. Ministra dell’Interno Lamorgese: “Crisi liquidità terreno ideale per criminalità”.

“La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell’ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell’impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità”. L’ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 28/o anniversario della strage di Capaci.

Parole, parole, parole. I fatti dicono il contrario. Mentre la malavita organizzata non guarda in faccia nessuno, lo Stato invece non si è mai armato per come si deve. Nessuna delle tante famiglie mafiose è stata smantellata o allontanata dai posti dove regna. Quanti servitori dello Stato sono stati uccisi perchè facevano il proprio dovere? E quanti imprenditori hanno la scorta per poter lavorare e vivere la propria vita? E quanti magistrati? Nella giornata della “legalità”, e non so chi abbia avuto questa idea, non ho partecipato e non perchè io sia contro la legalità. Manifestazione inutile per un cancro che lo Stato si porta appresso, non curandolo o somministrandosi palliativi. 40/50 anni per scoprire che a mettere le bombe sono stati i Fascisti, i Sevizi Segreti collusi, i politici collusi. Tutti a gridare contro GLI INTRECCI MAFIA -POLITICA, poi se ne scoprono uno è COMPLOTTO, FUMUS PERSECUZINIS. Quanta IPOCRESIA dietro le celebrazioni tanti politici si adeguano alle MAFIE come i VIRUS agli anti virali, cambiano casacca, anzi, spesso vengono promossi. Ancora il SEGRETO di STATO protegge una Classe dirigente COLLUSA per la maggior parte. IL “SEGRETO” come nelle peggiori DITTATURE rosse o nere che siano.

Forse mi è sfuggito il pensiero di Mattarella in merito al fatto che sono usciti centinaia di mafiosi dal carcere immagino che abbia detto: che schifo non si può dire altro altrimenti perchè spendere tempo, soldi, e vite umane per metterli in carcere quando poi vengono liberarli? tanto valeva lasciarli dove erano e impiegare le risorse dello stato per altri scopi più utili ultima modifica: da

