NUOVE TENDENZE PROGRESSISTE

Se si esce dal provincialismo della politica italiana e si guarda più attentamente cosa stia avvenendo nel mondo a seguito della pandemia si possono cogliere alcuni segnali incoraggianti per i progressisti. Non si tratta ancora di una inversione netta della tendenza che, negli ultimi anni, aveva visto affermarsi nelle opinioni pubbliche occidentali sentimenti populisti, nazionalisti e di destra, ma di certo la pandemia ha scosso dalle basi i presupposti culturali e politici di quell’affermazione che sembrava inarrestabile. Quel vento che sospingeva le persone alla ricerca di nuove identità, anticasta, antisistema, nazionaliste e sovraniste, si è infranto contro la barriera del Coronavirus, che ha mostrato drammaticamente ai fautori della società chiusa la pochezza delle loro politiche, terremotate nei loro presupposti e perfino nel loro lessico divenuto improvvisamente inadeguato sia a descrivere la nuova realtà, mai così globale, sia a indicare soluzioni all’altezza del futuro più prossimo. La destra, dopo anni di primato nel dettare l’agenda, conquista il primo posto, ma nella lotta tra ideologie desuete, strappandolo a una vecchia sinistra che, forse, ha capito meglio che oggi occorre trovare nuove soluzioni, più che proporsi di rimpannucciare vecchie ideologie. Forse è troppo presto per dire che un nuovo progressismo stia nascendo, ma crescono i segnali che, sul fronte delle risposte a una obbligata nuova domanda di protezione e apertura, la sinistra ha potenzialmente migliori carte da giocare rispetto alla destra.

La presenza indispensabile di un nuovo Stato, che non faccia, ma aiuti i cittadini a fare nella libertà e democrazia, è un dato di fatto. E come negare la migliore capacità dell’UE, rispetto ad altri, nel proteggere i suoi cittadini, vita ed economia, senza negarne i limiti comunque superabili, per tornare a predicare un vecchio antieuropeismo suicida? Nessuno si salverà da solo, né persone, né nazioni, in un mondo che, tutti hanno potuto constatare, può recuperare benessere, più equo e sostenibile, non nella chiusura nazionalsovranista, ma nell’apertura vera dei mercati e la capacità delle imprese, le nostre per quello che ci riguarda più direttamente, di competere con pari opportunità nel mondo.

Dove è la novità, si chiederanno leggendo queste affermazioni i vecchi soloni della sinistra perennemente attardata? La novità è che la nuova speranza sta nascendo dalle ceneri del massimalismo uscito dalle ultime sconfitte, che non hanno prodotto uno spostamento a destra ma, al contrario, uno spostamento a sinistra dell’ala liberaldemocratica dello schieramento progressista. Cito due esempi, per brevità.

Nel Regno Unito il nuovo leader dei Laburisti, Keir Starmer, eletto in aprile, sta pilotando il suo partito, nel quale i massimalisti dopo la disastrosa prova di Korbyn hanno perso la maggioranza, in una opposizione che i conservatori definiscono uno “scivolamento a sinistra” ma che trova il favore, come mai negli ultimi anni, dei media anche indipendenti (in UK ce ne sono), che ne registrano l’attualità dei programmi e l’innovazione di soluzioni adeguate al mondo dopo la pandemia.

Negli Usa il candidato alla presidenza, Joe Biden, ha corretto sensibilmente il suo programma spostandolo su una linea molto più a sinistra di quanto non fosse prima della pandemia. E i maggiori commentatori non attribuiscono questo a una banale tattica interna di recupero dei voti di Sanders. Chi conosce Biden lo sa.

Sono segnali che la riflessione sui destini del mondo sollecitata dalla pandemia sta portando, a sinistra e non a destra, alla ricerca di una nuova sintesi progressista tra le componenti liberaldemocratiche e socialdemocratiche.

Una ricerca di sintesi da un mondo, come quello progressista, nel quale vige ancora la regola “se c’è lui, non ci sono io”. Ma non c’è molto tempo, la crisi economica incombe e la prima, grande prova politica sarà già a novembre negli Usa. Una prova che può cambiare molto nel mondo.

La stampa americana non ha peli sulla lingua e si chiede apertamente “Siamo difronte a una svolta a sinistra?” (New Statesman). La risposta quasi univoca è sì. Ma quello che viene messo in risalto non è tanto questo, essendo considerato uno sbocco all’altezza dei fatti, ma che negli Usa, come nel Regno Unito, la leadership della ricerca di un nuovo corso sia affidata, più credibilmente rispetto ad un possibile esito positivo, a uomini non appartenenti all’ala più radicale del mondo progressista.

In Italia, provincialismo imperante, nella sinistra tradizionalista e massimalista non si discute di questo. Anzi chi incalza con proposte riformiste, come fa Renzi, viene considerato un irresponsabile in cerca di visibilità. Soprattutto da noi non si guarda mai al mondo e i richiami ai cambiamenti post pandemia sembrano solo inutile retorica, buona per non cambiare nulla. Vedremo.

