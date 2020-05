Complottismo e analfabetismo funzionale, un mix più pericoloso del virus. Da tempo la nostra società è vittima di una pandemia forse ben più grave del covid-19, per la quale non si intravedono all’orizzonte cure o vaccini efficaci. Ho dimenticato un’altra malattia altrettanto GRAVE, e forse la peggiore: una STAMPA ed i MASS MEDIA pilotati che nascondono le notizie, le costruiscono a tavolino, che inculcano visione ed opinioni… facile parlare solo di complottismo.

Saremo persone migliori quando termineranno le fasi 2 e 3, quando saranno scoperti una cura e un vaccino contro il coronavirus? Probabilmente non saremo né peggiori né migliori. È più probabile, anzi, che non saremo migliori: la vicenda di Silvia Romano lo insegna. Attraverso i social, i programmi tv, la lettura dei quotidiani, le telefonate con amici e parenti, le chiacchierate col vicino di casa da balcone a balcone, ci si rende conto che la popolazione italiana in larga parte conviene sulle misure di contenimento sociale legate alla pandemia per paura (della malattia e delle sanzioni) e non per senso di responsabilità, che aumenta – al netto delle legittime preoccupazioni di tanti imprenditori e partite iva – l’irritazione per misure che addirittura alcuni, improvvisatisi novelli giuristi, considerano illegittime e che ovviamente resta in piedi uno zoccolo duro di persone affascinate dalle teorie cospirazioniste, convinte che il Covid-19, magari creato ad arte in un laboratorio cinese, sia per i governi uno strumento per togliere le libertà, speculare su cure e vaccini, arricchire ancora una volta i presunti poteri forti.

È però vero che “talis rex, qualis grex” che si può anche leggere “talis grex, qualis rex”…. nel senso che abbiamo ciò che meritiamo e meritiamo ciò che abbiamo. La comunicazione nel nostro mondo è sicuramente la cosa più difficile ma una maggiore competenza in tutti i campi ci sarebbe stata di grande aiuto. Purtroppo con l’avvento di Facebook sono diventati tutti politici, ingegneri, medici ecc.ecc. Fino a vent’anni fa era bello entrare in un bar a prendere un caffè e ascoltavi il direttore tecnico di turno dare voti a una o quell’altra squadra. Poi uscivi e sotto i baffi sorridevi e senza volere quella persona ti aveva svoltato la giornata arrivando al lavoro più sereno. Oggi purtroppo anche il più ignorante si sente di giudicare. Ammesso che l’unico che può giudicare se è vero che esiste è lassù, che abbiano almeno la compiacenza di usare il cervello, visto che comunque gli è stato inserito.

Quelli che accettano passivamente le verità ufficiali hanno sostenuto nazismo, fascismo e comunismo. Chi ha accettato le verità ufficiali non si è fatto domande su caso Mattei, moro, Ustica, stragi di stato, trattativa stato mafia, icmesa, eternit, uranio impoverito ecc…quelli che irridono chi si pone domande si definiscono: ” utili idioti”.

Aggiungerei per meglio comprendere il profilo psicologico culturale di chi segue le varie teorie complottiste la frustrazione sociale legata molto spesso alle condizioni economiche, che peggiorano di anno in anno, ma anche legata al dislivello culturale e sociale pertanto tutto quello che può mettere in crisi il mondo creato, gestito, regolato da un élite vera o presunta tale permette di ridurre il senso di frustrazione ( che per inciso culturalmente e psicologicamente facciamo tutti più fatica a sopportare ) e può costituire una rivincita del “ popolo “. Da ciò, a mio modesto parere, l’adesione quasi fideistica a queste teorie. Se provi a ragionare con queste persone non serve a niente, il blocco emotivo relazionale non è superabile. Si aggiungano responsabilità dei mass media e di alcuni politici e il dado è tratto. Pensate alla mossa dell’altro giorno di Zaia, che in questo momento gode sicuramente di un prestigio molto diffuso a differenza di altri suoi colleghi Presidenti di Regione e/o di partito, che ha affermato che secondo lui ( noto scienziato ) il virus è artificiale. A questo punto il voto dei complottisti è assicurato ( vedere le reazioni sui social ).

