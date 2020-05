QUESTO SI CHE CERCA SOLO VISIBILITA .VUOL VEDERE SE E MORTO O VIVO,PERCHE NON LO SA NEPPURE LUI. QUELLO CHE VOLEVA ESSERE IL PRIMO DELLA CLASSE.PORELLO CHE PENA.

Questo governo, continua, sopravvive solo “con l’obiettivo di non andare a votare”, mentre invece servirebbe un esecutivo nuovo, “di unità”, guidato e composto da “grandissime personalità” come Mario Draghi.

Intervistato dall’agenzia Dire, Richetti attacca: “Il governo Conte nasce con l’obiettivo di non andare a votare e quindi questo obiettivo sarà presente fino all’ultimo giorno di legislatura. Questa maggioranza non perderà mai pezzi perché l’obiettivo è non andare a votare. Il quadro potrà cambiare nel momento in cui c’è all’orizzonte una maggioranza alternativa, un’ipotesi di governo diversa che noi sosteniamo con forza“.

Richetti è convinto della “necessità di avere un primo ministro, una personalità alla Mario Draghi, in grado di dare risposte alle famiglie e alle imprese italiane. Riteniamo che oggi tutte le istanze di parte andrebbero messe da parte per un grande piano di rilancio dell’Italia, che quelle risorse straordinarie che abbiamo messo venissero utilizzate con un governo di unità del Paese con grandissime personalità come Cantone alla Giustizia, Becchetti al Lavoro, Calenda”.

“Non solo tecnici, io parlo di politici. Però- conclude- mi pare che la maggioranza oggi preferisca fare un ragionamento di conservazione in un pot-pourri che unisce riformismo, giustizialismo, populismo e alla fine succede che le soluzioni sono sempre parziali, molto arzigogolate e anche di dubbia democrazia”.

La fase due del governo vive di riaperture e informazioni “alla giornata”, troppa “improvvisazione” quando servirebbe “un maggiore rigore scientifico” sostiene Matteo Richetti, senatore di Azione.

In una intervista all’agenzia Dire, Richetti dice: “Il dibattito di ieri in Parlamento conferma come la politica molto spesso si concentra su contrapposizioni legate alla ricerca di un po’ di consenso e non su aspetti concreti”. Quali sono? “I criteri delle riaperture- osserva- ancora oggi ci sono indicazioni che sono fatte un po’ alla giornata. Noi abbiamo proposto un meccanismo scientifico, un sistema fatto di 10 indicatori che rilevano l’indice del contagio, il numero dei tamponi, il numero dei test sierologici, il numero delle terapie intensive. E’ proprio un sistema a semafori: se la situazione e’ sotto controllo semaforo verde e si può procedere; se la situazione degli degli indicatori si aggrava parte una serie di meccanismi di fermo fino al lockdown”.

“Noi- sottolinea Richetti– chiediamo un maggiore rigore scientifico e invece c’e’ ancora tanta improvvisazione”. Poi, aggiunge, “sull’economia pensiamo che un governo che ha avuto 80 miliardi di euro a disposizione dal Parlamento li spenda per Alitalia, per un po’ di incentivi sul monopattino e per dei sistemi di garanzia alle imprese che vedono in ballo troppi enti e istituzioni”.