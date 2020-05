SON PASSATI DA ONESTA’ A DISONESTA’ IN UN BATTER DI CIGLIA

Il M5S ha abbandonato i principi che lo ispiravano. Vi sono diverse parentopoli. Non c’è bisogno che lo specifichi. Gli attivisti del M5S sanno a chi mi riferisco. E, purtroppo, c’è molta amicopoli. Il M5S è diventato un club di amici. Non si fa politica, ma solo lotta per la poltrona. Le selezioni interne sono fatte con una platea di votanti la cui identità non è controllata da nessuno. Ognuno dichiara quello che vuole. Ho scoperto un candidato alle parlamentarie europee affiliato a forza italia di Taormina. Molti iscritti sono fasulli. Account falsi costruiti ad arte da poche centinaia di persone che sanno destreggiarsi con l’informatica. Le parlamentarie sono falsate. Inoltre, buona parte dei meetup girano intorno ai portavoce, nuovi ras politici che stanno imitando i vecchi politici degli altri partiti. Hanno votato la fiducia al ministro Bonafede. Un ministro che ha, con la sua condotta omissiva, consentito la scarcerazione di quasi 500 pericolosi mafiosi, ed altri 500 stavano per uscire. Stava per uscire il capo della nuova camorra riunita Cutolo e l’assassino del giudice Carlo Alberto Dalla Chiesa Nitto Santa Paola. l M5S, da movimento contro la mafia di qualche anno fa, è diventato movimento PRO-MAFIA.

