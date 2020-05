“È tempo di affermare il nostro impegno presente e futuro per costruire una opzione politica ed elettorale totalmente “#autonoma” e #alternativa, tanto dai demopopulisti M5S-Pd-Conte quanto dai sovranisti. Il tempo del “meno peggio” si è esaurito.

Abbiamo il dovere di costruire, non da soli, un’alternativa credibile e solida per i milioni di elettori dell’Italia #europea, l’Italia che #lavora e #produce, l’Italia che rivendica i suoi diritti e le sue #libertà, l’Italia che vuol lasciare un futuro e un mondo migliore alle prossime #generazioni. Una forza politica che partecipi autonomamente alle prossime elezioni politiche, che si organizzi fin da subito per #esserci e per essere competitiva.

È tempo per Più Europa e le altre forze di ispirazione liberale, riformatrice ed europeista di affermare la loro totale autonomia dal Pd e da quel mantra “sennò governa Salvini” che pare giustificare ogni mediocrità del governo Conte, ogni attentato alla democrazia e stortura costituzionale, ogni iniquità economica e sociale. Andando avanti così, col meno peggio, Salvini governerà comunque. Occorre aprirsi al dialogo con altre forze, associazioni, personalità e cittadini. Insomma, con chiunque voglia costruire insieme a noi questa nuova opzione politica, connotarla di una #visione e riempirla di #iniziative. Ma a partire da questo obiettivo, quello della costruzione di un partito #liberale e #europeista del tutto #autonomo, che se entrerà in Parlamento lo farà con i propri voti e non chiederà, né accetterà “ospitalità” per i propri candidati da altre forze politiche.

