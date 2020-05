Grande prudenza ma l’Italia riparte. E, del resto, quando le terapie intensive sono sotto quota 800, restare chiusi sarebbe stato inspiegabile. Adesso l’emergenza è economica, cerchiamo di affrontarla senza ideologie.

Se liberiamo 120 miliardi di € sui cantieri, l’Italia potrà affrontare la crisi post-CoronaVirus in modo diverso.Matteo Renzi

Bravissimo, facciamo qualcosa di buono per l’Italia. Una domanda a chi sa rispondermi? Mi piacerebbe sapere qual è il vero motivo per il quale questi così famigerati soldi non vengono mai sbloccati. Apprezzerei moltissimo una risposta molto concisa e logica. Grazie in anticipo.

Oltre ai cantieri,un programma per rimettere in piedi la sanità territoriale.Tema molto sentito da noi italiani.Non lasciate questo argomento ad altri.DIMENTICAVO l’UNIVERSITÀ.Togliamo questa burocrazia e rifacciamo le scuole.Stiamo accumulando ritardi nella ripartenza. Gravissimo che solo l’Italia non riapra le scuole cui si sommano resistenze inaccettabili del PD contro l’immediata attuazione del #PianoShock. Non vorrei che buon senso e volontà’ messe in campo per evitare il caos istituzionale li traducessero in beffa a danno di Italia e italiani. #NonMolliamo.

Bravissimo, facciamo qualcosa di buono per l’Italia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo