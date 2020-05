Ci sono cose, di cui non riesco a vedere la logica politica, economica, etica e strategica.

Quando (nei giorni scorsi) ho sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana affermare che l’Italia è in grado di uscire, senza bisogno dell’aiuto di nessuno, dalla crisi: (pandemica, economica e per la definizione dei successivi rapporti successivi rapporti di forza economici, militari e geopolitici tra macro aeree), i miei pochi neuroni sopravvissuti sono andati in crisi.

A mio avviso i casi possono essere solo tre: A) o (cosa molto probabile) sono colpito da demenza senile precoce; B) chi afferma tale ipotizzata auto sufficienza (per quanto sensibilmente più giovane di me) corre più veloce di me verso il mio traguardo di incapacità di intendere e volere; C) o tale dichiarazione parrebbe essere incompatibile con il ruolo che occupa, per cui sarebbe utile, che qualcuno di desse urgenti ripetizioni di realismo.

Tale ottimismo nasceva, dal buon esito della sottoscrizione di BTP: è vero molte sono in mani italiani tra investitori istituzionali e privati, è sempre stato così, ma in questa fase a ciò ha concorso l’appoggio della BCE e l’apertura al concetto di solidarietà europea da parte di Paesi dall’ Economia più Forti.

In periodo di crisi è importante rincuorare un Paese in affanno, ma per farlo occorrono idee chiare praticabili, che aprano prospettive concrete.

Le altezzose dichiarazioni da campagna elettorale, servono solo per i sondaggi.

L’Italia per non può permettersi una crisi di governo elezioni anticipate ed alcuni mesi di vuoto di potere, è tragico ma è così.

Concludo ricordando al Presidente del Consiglio che l’autorevolezza di un governo non è mai autoproclamata, ma è il frutto di obbiettivi comuni chiari e verificabili su cui incanalare lo sforzo di tutti i cittadini convincendoli sulla loro imprescindibile necessità, è questa la madre di tutte le vittorie e la condizione per realizzare successi reali: gli Italiani hanno sempre dimostrato grande volontà di reazione alle difficoltà, ma hanno il bisogno di percepire che i loro sforzi servano davvero!

Riaffermando il loro essere cittadini e non sudditi!

