IL DIRITTO ALL’IGNORANZA

C’è stato un tempo in cui gli ignoranti combattevano per avere l’istruzione. Che è fatica, pazienza, modestia e a volte perfino noia. Poi ha preso il sopravvento il consumismo, che è facilità, compulsività, semplificazione e si è affermato un nuovo diritto, quello all’ignoranza, promosso dalla cattiva politica.

Il sapere è stato trasformato in pillole, in tanti calmi pubblicitari, superficiali e di facile accesso agli appartenenti al sotto mondo. Il sapere vero, è tornato ad essere riservato ai pochi “che tengono famiglia”, che a dirlo, una volta, suonava come una invocazione di aiuto a portare un peso economico divenuto insostenibile, ma oggi è diventata la ragione sociale che sospinge i rampolli fortunati all’indirizzo di una Università prestigiosa, meglio se straniera, o a quello dello studio professionale di papà. O al nepotismo, imperante più di prima.

E siamo ritornati punto e d’accapo. Il vecchio gioco dell’Oca è diventato quello moderno dell’Ascensore sociale, bloccato al 50esimo piano, al quale la massa coltivata in pillole accede, su chiamata, solo per la consegna a domicilio del caffè durante la riunione di lavoro, dove la guerra tra pochi (quella tra poveri è tra le formiche da basso) prevede una sola regola: vietato fumare.

Potrei aggiungere anche “e non cercate di scopare qualcuno dell’ufficio, soprattutto non nelle toilette del 50esimo piano”. Ma il discorso diventerebbe troppo complicato comportando il saper riconoscere, soprattutto il saper gestire, la differenza che c’è tra una violenza e la seduzione. Un desiderio da suscitare in un altro è una attività dell’animo che richiede inclinazione, applicazione, pazienza, saper differire il tempo della soddisfazione, che è una capacità riservata agli umani. Insomma un’arte che a volte richiede fatica e una certa dose di umiltà, intesa nel senso confuciano del riconoscimento dei ruoli, non in quello cristiano-giudaico dell’azzeramento del proprio stato emotivo. Insomma è una vera acquisizione di sapere. Un genere di sapere pesantemente limitato dall’assenza di educazione sentimentale, ma non di istruzioni in pillole, che abbondano e trasformano i corpi in oggetti di consumo, assai piacevoli, inutile negarlo ipocritamente, ma che proprio il nuovo diritto all’ignoranza porta troppo spesso ad esiti drammatici per le donne. Ieri un’altra vittima di questa barbarie.

Una volta gli ignoranti combattevano per avere l’istruzione. “Il pane e le rose”, si diceva. Oggi il diritto all’ignoranza, esibito con orgoglio spesso telematico, ha trasformato quella parola d’ordine in “il pene e le cose”. Ce n’è ancora di fatica da fare.

